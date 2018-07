Tromba d' aria nel Milanese | tetti scoperchiati | alberi caduti e il Seveso esonda

repubblica

: #Maltempo, tromba d'aria a #Milano e bomba d'acqua a Torino. Tetti scoperchiati per il vento fortissimo nel Milanes… - RaiNews : #Maltempo, tromba d'aria a #Milano e bomba d'acqua a Torino. Tetti scoperchiati per il vento fortissimo nel Milanes… - MediasetTgcom24 : Maltempo, tromba d'aria nel Milanese: via tetti edifici #milano - Corriere : Tromba d’aria nel Milanese: tetti scoperchiati, alberi caduti. Esonda il Seveso -

(Di giovedì 5 luglio 2018) Ilto nella notte scorsa alle 3 e 10 e alle ore 6 e 15 è rientrato sotto i livelli. Prevista una nuova perturbazione e l'allerta resta in corso. Disagi sulla rete ferrovi. Una violentad'si è abbattuta la notte scorsa nella zona di Pozzo d'Adda, nel, e ha letteralmente scoperchiato una palazzina, danneggiando idi numerosi altri edifici. Lamiere e calcinacci sono finiti in strada, sulle auto in sosta. I vigili del fuoco sono ancora sul posto con molti mezzi anche per rimuovere numerosi rami d'albero che sonosulle strade. Allo stato non si registrano danni gravi alle persone.A Milano ilto nella notte scorsa alle 3 e 10 e alle ore 6 e 15 è rientrato sotto i livelli. Lo rende noto il Comune spiegando che dalla mezzanotte era attivo il Centro operativo comunale (Coc) e le squadre di Protezione civile, Polizia locale, MM, Amsa erano pronte ad entrare in azione. Il canale scolmatore di Palazzolo era già aperto.