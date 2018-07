Tromba d’aria in provincia di Milano | scoperchiati i tetti delle case Il Seveso esonda

Maltempo - Tromba d’aria a Milano Tetti scoperchiati - esonda il Seveso Torna l'incubo dell'estate 2014 : Violente precipitazioni nella notte. esonda il Seveso, a Milano allagati viale Fulvio Testi e viale Sarca. A Pozzo d’Adda una palazzina è stata scoperchiata, abbattuti rami e cavi... Segui su affaritaliani.it

Maltempo - Tromba d’aria nel Milanese : via tetti edifici : Maltempo, tromba d’aria nel Milanese: via tetti edifici Maltempo, tromba d’aria nel Milanese: via tetti edifici Continua a leggere L'articolo Maltempo, tromba d’aria nel Milanese: via tetti edifici proviene da NewsGo.

Pozzo d’Adda. Tromba d’aria nella notte : danni e disagi : Il maltempo ha colpito nella notte il Milanese. Una Tromba d’aria si è abbattuta a Pozzo d’Adda scoperchiando una palazzina

Tromba d’aria nel milanese : tetti divelti a Pozzo d’Adda/ Video - esonda il Seveso : disagi a Cesano Maderno : Tromba d’aria nel milanese: tetti divelti a Pozzo d’Adda. Video, esonda il Seveso: disagi registrati a Cesano Maderno. Situazione rientrata nella normalità ma è allerta(Pubblicato il Thu, 05 Jul 2018 08:38:00 GMT)

Lago di Como : allarme per una Tromba d’aria : Maltempo in Lombardia. allarme per una tromba d’aria accompagnata da forti raffiche di vento e temporale sul ramo lecchese del Lago

Maltempo - Tromba d’aria a Lecco : salvi i tre dispersi nel lato : Allarme e mobilitazione per una sorta di tromba d’aria con forti raffiche di vento e temporale, questo pomeriggio sul ramo lecchese del Lago di Como. Tre persone che in quei momenti si trovavano in acqua, due su un catamarano e una col surf, sono state date per disperse ma sono poi riuscite a raggiungere la riva spaventate ma incolumi. Ci sono volute decine di minuti con ricerche nel lago con onde alte e impiego di unita’ di ...

