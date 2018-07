Tria | ' Reddito di cittadinanza e taglio tasse di pari passo'

Tria : "Reddito cittadinanza e tasse giù Due operazioni di pari passo" : Il reddito di cittadinanza e il taglio delle tasse procederanno "di pari passo" perche' "sono necessari a cambiare il sistema e supportare la crescita economica". Il ministro dell'Economia Giovanni Tria in un'intervista a Bloomberg rivela qualche dettaglio in più sulla futura politica economica del governo giallo-verde. Segui su affaritaliani.it

