Tria | Reddito di cittadinanza e taglio tasse di pari passo

: Governo, il ministro Tria: “Reddito di cittadinanza e taglio delle tasse procederanno di pari passo” - fattoquotidiano : Governo, il ministro Tria: “Reddito di cittadinanza e taglio delle tasse procederanno di pari passo” - Agenzia_Ansa : Tria: 'Reddito cittadinanza e calo tasse di pari passo'. 'Discontinuità non su deficit ma su mix di politiche' - SkyTG24 : Tria: 'Reddito di cittadinanza e taglio tasse andranno di pari passo' -

(Di giovedì 5 luglio 2018) Il ministro dell'Economia Giovanniha rilasciato un'intervista a Bloomberg nella quale ha parlato dididelle, deficit ed euro. Per quanto riguarda i primi due punti fondamentali del contratto di governo tra Lega e MoVimento 5 Stelle,ha detto che ildie ildelledevono "andare di" perché sono misure "necessarie per cambiare il sistema e sostenere la crescita economica". Poi ha spiegato che una maggiore crescita deve venire proprio dalla graduale attuazione del programma di governo e sarà un percorso che richiederà di agire sulla composizione delle entrate e delle spese fiscali.ha anche sottolineato che il governo Conte creerà una discontinuità con i governi precedenti non per il disavanzo, ma per il mix di politiche. Ha detto che non ci saranno manovre correttive nel 2018 e che quest'anno ...