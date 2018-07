Tria | reddito di cittadinanza e taglio delle tasse andranno di pari passo

Tria : sì tagli tasse e reddito cittadinanza. Minaccia downgrade rating? 'Non giustificabile' : Parola del ministro dell'economia Giovanni Tria , intervistato da Bloomberg. Si tratta della prima intervista che il ministro concede alla stampa estera in esclusiva, da quando ha prestato giuramento ...

