Tria | reddito di cittadinanza e flat tax avanti insieme

Il ministro dell’Economia Giovanni Tria : “Reddito di cittadinanza e taglio delle tasse si faranno insieme” : Il ministro dell'Economia Giovanni Tria ha dichiarato che reddito di cittadinanza e taglio delle tasse andranno di pari passi e si faranno dunque insieme: "Devono andare di pari passo, in quanto sono misure necessarie per cambiare il sistema e sostenere la crescita economica. Una maggiore crescita economica deve venire dalla graduale attuazione del programma di governo e tale percorso ci richiederà di agire sulla composizione delle entrate e ...

Flat tax e reddito di cittadinanza - cosa ha detto Tria - e cosa non ha detto - : Il ministro dell'Economia cauto sui provvedimento bandiera del governo giallo-verde. E frena Salvini e Di Maio

Conte : “Parole di Tria? Per Flat tax e reddito cittadinanza tutto il governo vuole tenere i conti in ordine” : “Guardate che non è solo il ministro dell’Economia che ha la premura di tenere i conti in ordine, io per primo e tutti i ministri hanno questa premura”. Così il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, risponde durante al conferenza stampa di presentazione del ‘Decreto Dignità‘ a Palazzo Chigi, all’audizione del ministro dell’Economia Giovanni Tria “La Flat tax ci impegnerà in modo particolare e ...