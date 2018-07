Tria | Reddito cittadinanza e tasse giù Due operazioni di pari passo

Tria : 'Reddito di cittadinanza e taglio tasse di pari passo' : Nessuna manovra correttiva quest'anno e nessuna volontà di uscire dall'euro. Questi i principali punti sottolineati dal ministro dell'economia Giovanni Tria nel corso di un'intervista a Bloomberg. 'Non sarebbe giustificabile, ndr: un' uscita dall'euro ,, visti i numeri e le stime, un eventuale downgrade delle agenzie di rating'. Il ...

