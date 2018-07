Tria prova a ricucire il governo gialloverde

AusTria prova a privare diplomatico iraniano di immunità - : L'Austria ha richiesto all'Iran di privare dell'immunità diplomatica un dipendente dell'ambasciata iraniana a vienna, sospettato di aver preparato un attentato in Francia, riporta OE24. Le forze dell'...

LIVE F1 - GP AusTria 2018 in DIRETTA : qualifiche. Mercedes favorita - ma la Ferrari può provarci! : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE delle qualifiche del GP d’Austria 2018, nona prova del Mondiale 2018 di Formula Uno. Si prospetta ancora una volta sul tracciato del Red Bull Ring una sfida tra la Mercedes e la Ferrari. Le Frecce d’Argento hanno fatto vedere grande velocità nel corso dei turni di libere e puntano chiaramente alla pole. Da par suo la Ferrari non starà a guardare e vorrà farsi trovar pronta per centrare il ...

Class Editori - il CdA approva il Piano indusTriale 2018 - 2021 : Teleborsa, - Il Consiglio di Amministrazione di Class Editori Spa ha approvato oggi all'unanimità il nuovo Piano industriale 2018 " 2021 conseguente al conferimento del 67,48% di Gambero Rosso e al ...

Safe Bag - controllata Sos Travel.com approva piano indusTriale e si prepara all'IPO : Teleborsa, - Il CdA di Safe Bag, società attiva nei servizi di protezione e rintracciamento bagagli per i passeggeri aeroportuali, ha preso atto delle linee guida del nuovo piano industriale 2018-2019 ...

Tria prova a rassicurare l’Europa e i mercati : “L’euro non è in discussione”. Borsa in rosso : «La linea del governo è che l’euro non è in discussione»: così il ministro dell’economia Giovanni Tria spiega la linea del governo sulla moneta unica nel tentativo di rassicurare l’Europa. E a chi gli chiede se alla sua prima uscita in Europa, sarà rassicurante con i suoi omologhi risponde: «Spero di non essere preoccupante e di essere il contrario...

Maturità - la seconda prova scritta - Aristotele al classico - macchine indusTriali allo scientifico. : Tra le materie scelte per i Professionali : Scienza e cultura dell'alimentazione per l'indirizzo Servizi enogastronomia e ospitalità alberghiera, Diritto e tecniche amministrative della struttura ...

Tria ci prova - ma mercato prezza rischio Italexit : Il ministro dell'Economia Giovanni Tria ci ha provato in ogni modo: l'Italia non ha intenzione di uscire dall'euro, ha detto a più riprese, né di creare le condizioni perché questo possa avvenire sotto pressioni ...

World Cup Triathlon Anversa 2018 : Summer Cook vince la prova sprint davanti a Potter e ad una ottima Steinhauser : La statunitense Summer Cook vince la tappa di Anversa, Belgio, della World Cup 2018 di Triathlon e centra il sesto successo in questa manifestazione. L’atleta classe 1991 ha chiuso la sua prova sprint con il tempo di 1:02.52 e ha staccato la britannica Beth Potter di 19 secondi. Ottimo terzo posto per la nostra Verena Steinhauser che si ferma ad appena due secondi dalla piazza d’onore dato che ne perde ben 25 da Cook nella prova di ...

World Series Triathlon Leeds 2018 : Richard Murray vince davanti a Mola e Luis al termine di una prova in crescendo : Il sudafricano Richard Murray si aggiudica la tappa inglese di Leeds della World Series di Triathlon 2018. Il 29enne nato a Città del Capo ha saputo uscire alla distanza e cambiare marcia nel corso della parte dedicata alla corsa. Il suo forcing non ha avuto risposte da parte degli avversari e ha, quindi, potuto tagliare il traguardo con il tempo complessivo di 1:45.53, precedendo lo spagnolo Mario Mola che nel finale ha provato la rimonta, ma ...

Dio - PaTria e Treviso : così Salvini prova a riconquistare la città : Il10 giugno si vota in 589 Comuni. A Treviso, azzoppati i Cinque stelle da liti interne, la Lega schiera l'artiglieria pesante e punta a riprendersi il feudo che fu dello sceriffo Gentilini. Contro un centrosinistra al governo ma disunito Viaggio nella Treviso leghista, tra scetticismo e aperture ai pentastellati "

Governo - Salvini e Di Maio ci riprovano. Via Savona. Il nodo FdI e per l’economia spunta Tria : Ultima trattativa per un Governo gialloverde: il segretario della Lega e il leader M5S vogliono stringere sul «contratto». La Russa: Vogliamo favorire la nascita di un Governo