Tria | ' non vogliamo peggiorare conti | ma deficit 2019 potrebbe salire rispetto a target

Tria : 'dimostreremo a mercati finanziari che governo non farà dietrofront su sua agenda' : E' quanto ha detto il ministro dell'economia Giovanni Tria, in una intervista rilasciata a Bloomberg.

Fico : “l’AusTria non può pensare di chiudere le proprie frontiere” : “Io condivido pienamente quello che ha detto il presidente della Repubblica”. Così il presidente della Camera. “Credo che l’Austria non

Lavoro : ApindusTria Vicenza - non si combatte così la precarietà (3) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - “Ci si dimentica - prosegue Lorenzin - che perdurando in questi ultimi decenni un clima e normative non favorevole all’industria assisteremo sempre di più non a delocalizzazioni di aziende ma di “singoli prodotti” che verranno riportati in Italia con costi nettamente infe

Lavoro : ApindusTria Vicenza - non si combatte così la precarietà (2) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - "Quindi doppia penalizzazione: causali + contingente = un ritorno al passato che scoraggerà le imprese dal fare assunzioni visto il rischio più che probabile di contenziosi. Si pensi che, per giustificare il termine di un tempo determinato oltre i primi 12 mesi, dovranno

Lavoro : ApindusTria Vicenza - non si combatte così la precarietà : Vicenza, 4 lug. (AdnKronos) - “Chi dà Lavoro oggi, chi rappresenta il vero welfare in Italia sono le Pmi – esordisce Lorenzin, Presidente di Apindustria Confimi Vicenza. Ci sono 4 milioni e 300 mila piccole e medie imprese nel Paese che danno Lavoro a 16 milioni di persone e rappresentano il 73,8 %

Perché le stime del governo sui conti pubblici non tornano per il ministro Tria : Il numero uno del dicastero dell'Economia punta ad aumentare gli investimenti, ma per farlo ci vorrà un drastico taglio alla spesa già messa in conto

Tria - i conti del governo non tornano : obiettivo 10 miliardi di spesa in meno nel 2019 : L'obiettivo è «ambizioso», e lo ha riconosciuto lo stesso ministro dell'Economia Giovanni Tria illustrando il programma di politica economica alle commissioni riunite Bilancio di Camera e Senato. Si tratta di congelare in termini nominali la spesa corrente, interrompendo ...

Flat tax e reddito di cittadinanza - cosa ha detto Tria - e cosa non ha detto - : Il ministro dell'Economia cauto sui provvedimento bandiera del governo giallo-verde. E frena Salvini e Di Maio

Dl dignità - Di Maio : colpo al Jobs Act. Stop di ConfindusTria. Conte difende il governo : non è contro le imprese : Il vicepremier commenta in conferenza stampa il varo del decreto presentando le singole misure del provvedimento. Anche il premier lo sostiene, mentre alla realtà delle imprese proprio non piace

Tria : "Non adotteremo misure correttive" : Il Ministro dell'Economia Giovanni Tria ha parlato oggi nel corso di un'audizione davanti alle Commissioni Bilancio di Camera e Senato. Il Ministro ha ribadito gli obiettivi del suo Governo: "il perseguimento prioritario della crescita dell'economia in un quadro di coesione sociale all'interno di una politica di bilancio" che prevede la "continuazione della riduzione del rapporto debito Pil". Ancora una volta, quindi, il Ministro Tria non ...

Dl dignità : Conte : 'Precariato non può essere unica misura lavoro'. Ma ConfindusTria lo boccia : ... - ha puntualizzato il vicepremier -anzi adotteremo anche misure per favorire la crescita economica, vogliamo una sana alleanza col mondo del lavoro e imprenditoriale ma vogliamo contrastare le ...