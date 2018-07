Tre cucchiai di questo particolare alimento dimezzano il rischio di diabete

meteoweb.eu

: RT @hazcloud: Il disagio di una me appena entrata nel fandom dei oned pt tre Avevo letto da qualche parte che Lì aveva paura dei cucchiai e… - weasley_ross : RT @hazcloud: Il disagio di una me appena entrata nel fandom dei oned pt tre Avevo letto da qualche parte che Lì aveva paura dei cucchiai e… - Malec42785205 : RT @hazcloud: Il disagio di una me appena entrata nel fandom dei oned pt tre Avevo letto da qualche parte che Lì aveva paura dei cucchiai e… -

(Di giovedì 5 luglio 2018) Un ampio studio condotto su 34mila adulti in USA, pubblicato sus/Metabolism Research and Reviews, ha rilevato che 3di noci al giornoildi. Precedenti studi avevano già esaminato il ruolo protettivo delle noci in riferimento alle malattie cardiovascolari, demenza e: inla suddetta ricerca dell’Università della California hanno analizzato i dati relativi a 34.121 adulti di età compresa tra 18 e 85 anni, che hanno fornito informazioni sulla loro dieta e a cui sono stati misurati glicemia ed emoglobina glicata. In media i consumatori di noci ne assumevano circa 1,5al giorno: coloro che riferivano un consumo doppio di noci (3) mostrava prevalenza inferiore del 47% deldi tipo 2, indipendentemente da età, sesso, razza, educazione, grasso corporeo e attività fisica. “E’ noto che gli ...