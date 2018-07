Trasporto aereo : Iata - a maggio traffico +6 - 1% su anno : Roma, 5 lug. (AdnKronos) – traffico aereo ancora in crescita nel mese di maggio. Secondo i dati riportati oggi dalla Iata, l’organizzazione internazionale del Trasporto aereo, il traffico passeggeri globale (misurato in rpks, revenue passenger kilometers) è cresciuto del 6,1% rispetto al maggio 2017, con un leggero aumento rispetto all’incremento annuo del 6% che si era registrato nel precedente mese di aprile. La ...

Trasporto aereo : da oggi biglietti Ernest acquistabili con Amazon pay : Roma, 4 lug. (AdnKronos) – A partire da oggi tutti i biglietti aerei di Ernest Airlines potranno essere acquistati tramite cellulare, tablet o Pc usando Amazon Pay come strumento di pagamento. “I nostri clienti godranno della stessa esperienza di acquisto familiare e affidabile, già utilizzata da milioni di utenti in tutto il mondo. Tutto ciò di cui avranno bisogno è semplicemente un account Amazon per prenotare in pochi secondi e in ...

Da SITA una una rete blockchain integrata per il mondo del Trasporto aereo : Le compagnie aeree di tutto il mondo avranno presto a disposizione una infrastruttura tecnologica comune per testare le possibilità di integrazione delle tecnologie blockchain nei propri processi. SITA , la technology company che ...

Trasporto aereo - sciopero controllori volo rinviato al 20 luglio : Teleborsa, - Lo sciopero dei controllori di volo, previsto per il 5 luglio prossimo, è stato differito al 20 luglio. Lo annuncia con una nota il MIT spiegando che si è giunti a tale decisione "grazie ...

Trasporto aereo : Flydubai - al via primo volo Dubai-Catania : Roma, 27 giu. (AdnKronos) – Al via il primo volo tra Dubai e la Sicilia. A operarlo è Flydubai i cui collegamenti diretti per Catania, grazie alla partnership con Emirates, saranno parte del codeshare esistente tra le due compagnie. Flydubai conta in Europa un network di collegamenti composto da 27 destinazioni, tra cui Bosnia ed Erzegovina, Bulgaria, Croazia, Repubblica Ceca, Finlandia (da ottobre), Grecia, Italia, Macedonia, Montenegro, ...

Trasporto aereo - Sardegna preoccupata per la scadenza della continuità territoriale : Il 27 ottobre rappresenta la deadline oltre cui non è più possibile prenotare un volo in continuità territoriale da e per la Sardegna , sia sul sito di Alitalia, sia di Blue Air. L'incertezza spinge ...

Trasporto aereo - maggio ancora molto positivo per traffico passeggeri : Teleborsa, - Cresce senza sosta il sistema aeroportuale italiano , che nel mese di maggio ha riportato un altro boom del traffico passeggeri. E' quanto emerge dagli ultimi dati forniti da Assaeroporti ...

Scioperi - giornata di disagi per il Trasporto ferroviario - aereo e bus : A rischio i mezzi pubblici nel Lazio e a Torino. Dalle 13 alle 17 due fermi dei controllori di volo Enav - giornata di possibili disagi nei trasporti oggi per una serie di Scioperi che interessano ...

Trasporto aereo - a Fiumicino E-gate esteso anche ai cittadini USA : Teleborsa, - Cresce il numero dei viaggiatori in transito a Fiumicino che può effettuare il controllo rapido dei passaporti. Da oggi, 6 giugno , i passeggeri in partenza dal primo scalo della Capitale ...

Trasporto aereo : l’ENAC impegnata su voli suborbitali e spazioporti : L’ENAC, Ente nazionale per l’aviazione civile, ha presentato oggi un rapporto relativo, tra le altre cose, ai voli suborbitali e spazioporti, la nuova frontiera dell’evoluzione del Trasporto aereo commerciale. L’attività` sul Trasporto commerciale suborbitale ha preso avvio dal ”Memorandum of Cooperation in the Development of Commercial Space Transportation” firmato dall’Enac e dalla Federal Aviation ...