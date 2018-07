Trasporti | Conftrasporto a Rixi | vitale connettere Paese 2

sportfair

: Conftrasporto: bene Regione Lombardia su velocizzazione procedimenti autorizzativi per i trasporti eccezionali - Fe… - ferpress : Conftrasporto: bene Regione Lombardia su velocizzazione procedimenti autorizzativi per i trasporti eccezionali - Fe… -

(Di giovedì 5 luglio 2018) (AdnKronos) – Sul fronte ambientale,-Confcommercio chiede di consentire lo sviluppo della filiera Gnl (gas naturale liquefatto), con fiscalità d’avvio favorevole, e di effettuare un benchmark valutativo con gli altri porti europei per comprendere a pieno i gap competitivi che ancora frenano pesantemente lo sviluppo del rifornimento marino tradizionale e, in prospettiva, a Gnl dei nostri porti. Per l’autotrasporto, è urgente intervenire per risolvere le forti disfunzioni delle Motorizzazioni ripristinandone la piena funzionalità, sostenere in Europa la Road Alliance per contrastare il dumping sociale. C’è poi la questione del Brennero, con l’Austria a contingentare i Tir dall’Italia:chiede al ministero di pretendere il rispetto del principio della libera circolazione di persone e merci. I controlli annunciati in ...