Trasporti aerei - previste due giornate di sciopero il 20 e 21 luglio : È luglio e chi va in ferie non vuole problemi, vuole godersi spensieratamente ogni minuto di stacco dai problemi della vita quotidiana. Tuttavia, per chi viaggia abitualmente a bordo degli aerei, in due giornate (venerdì 20 e sabato 21) o in alcune fasce orarie di tali giorni, qualche disagio potrebbe averlo, ragion per cui sarà importante memorizzare le giornate di sciopero previste dal calendario, onde evitare di avere qualche piccola ...

Scioperi dei Trasporti pubblici : il 5 luglio stop di 24 ore per gli aerei : Gli Scioperi dei trasporti del mese di luglio 2018 non sono molti, almeno per il momento, tuttavia diversi saranno nazionali e dureranno 24 ore. Chi ha deciso di programmare le vacanze in questo mese, dovra' fare attenzione al trasporto aereo, in agitazione completa nella giornata di giovedì 5 luglio 2018. sciopero generale nazionale di 24 ore anche per Trenitalia in diverse regioni per alcune giornate e in tutta Italia il 21 luglio. Sciopero ...

Calendario scioperi dei Trasporti pubblici - treni e aerei di giugno 2018 : L’estate comincia male con lo sciopero generale dei trasporti che impedira' a molti lavoratori e vacanzieri di spostarsi durante il mese di giugno 2018. Le astensioni dal lavoro e le proteste sindacali sono parecchie, alcune di 24 ore nazionali, il che significa la paralisi totale dell’intera nazione. Gli scioperi interesseranno tutti i settori: aereo, ferroviario, trasporto pubblico e privato locale e trasporto merci. Sciopero nazionale ...

Sciopero treni e aerei - ultime notizie/ Trasporti e traffico ko - venerdì 8 giugno : voli cancellati in Sardegna : Sciopero treni e aerei oggi e venerdì 8 giugno: si ferma anche il trasporto pubblico, ecco alcune informazioni utili, a rischio disagi Lazio e Torino.(Pubblicato il Fri, 08 Jun 2018 14:20:00 GMT)

SCIOPERO AEREI E TRENI - ULTIME NOTIZIE/ Trasporti ko venerdì 8 giugno - Lazio-Torino : voli ricollocati Alitalia : SCIOPERO TRENI e AEREI oggi e venerdì 8 giugno: si ferma anche il trasporto pubblico, ecco alcune informazioni utili, a rischio disagi Lazio e Torino.(Pubblicato il Fri, 08 Jun 2018 12:30:00 GMT)

Scioperi nei Trasporti : possibili disagi per treni - aerei e mezzi pubblici : A livello locale sono a rischio i mezzi del trasporto pubblico nel Lazio e a Torino. Garantiti i servizi ad alta velocità di Fs e Italo

Sciopero Trasporti - aerei e mezzi pubblici a rischio : Disagi oggi per lo Sciopero dei trasporti. Agitazioni per chi viaggia in treno, in aereo o con i mezzi pubblici. Terminato lo stop delle ferrovie indetto dalle 22 alle 6, per chi viaggia in aereo, ...

Scioperi nei Trasporti - possibili disagi a treni e aerei : Scioperi nei trasporti, possibili disagi a treni e aerei Scioperi nei trasporti, possibili disagi a treni e aerei Continua a leggere L'articolo Scioperi nei trasporti, possibili disagi a treni e aerei proviene da NewsGo.

Sciopero treni e aerei - ultime notizie/ Venerdì 8 giugno nero per Trasporti : a rischio Lazio e Torino : Sciopero treni e aerei oggi e Venerdì 8 giugno: si ferma anche il trasporto pubblico, ecco alcune informazioni utili, a rischio disagi Lazio e Torino.(Pubblicato il Fri, 08 Jun 2018 10:13:00 GMT)

Sciopero - oggi Trasporti a rischio : stop per aerei - bus - metro e treni : Giornata complicata oggi per chi deve viaggiare o utilizzare mezzi pubblici: possibili disagi nei trasporti per una serie di scioperi che interessano treni, aerei e anche mezzi pubblici. Sono infatti previsti uno Sciopero nazionale del trasporto ferroviario, uno Sciopero nazionale e alcuni locali del personale dell'Enav, mentre a livello locale sono a rischio i mezzi del trasporto pubblico nel Lazio e a Torino.--Le Ferrovie dello Stato Italiane ...

Scioperi nei Trasporti - possibili disagi treni e aerei : Venerdì di possibili disagi nei trasporti per una serie di Scioperi che interessano treni, aerei e anche mezzi pubblici. Sono infatti previsti uno sciopero nazionale del trasporto ferroviario, uno ...

Venerdì nero per i Trasporti : a rischio aerei - bus e metro : Per chi deve spostarsi potrebbe essere una giornata di calvario a causa di una serie di scioperi proclamati da numerose sigle sindacali in diversi settori. I disagi maggiori per chi viaggia i aereo e con i mezzi pubblici di alcune regioni mentre disagi limitati per i treni visto che lo sciopero è durato tutta la notte e si è concluso questa mattina.Continua a leggere

Sciopero - da stasera Trasporti a rischio. Stop per aerei - bus - metro e treni : treni, bus, tram, metro, aerei. Sono in programma oggi diversi scioperi dei trasporti iniziati ieri sera. Riguardano i mezzi pubblici (Atac e Roma Tpl a Roma e Gtt a Torino), i treni (trenitalia...

SCIOPERO TRENI E AEREI - ULTIME NOTIZIE/ Oggi e venerdì 8 giugno Trasporti ko : disagi Trenitalia - Trenord - Enav : SCIOPERO TRENI e AEREI Oggi e venerdì 8 giugno: si fermano i TRENI e gli AEREI, ecco alcune informazioni utili, con tutti gli orari previsti per il blocco dei mezzi pubblici (Pubblicato il Thu, 07 Jun 2018 20:52:00 GMT)