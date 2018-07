Tra lusso e denaro | il Brasile mostra i suoi Rich Kids

Frode da 300 milioni - 17 arresti in tutta Italia : sequesTrati yacht e ville exTralusso : Cinque persone, tra cui 2 commercialisti, sono finite in carcere e 12 agli arresti domiciliari, p er una Frode fiscale da quasi 300 milioni di euro. Sono accusati di aver messo in piedi una ...

Frode da 300 milioni - 17 arresti in tutta Italia : sequesTrati yacht e ville exTralusso : Cinque persone, tra cui 2 commercialisti, sono finite in carcere e 12 agli arresti domiciliari, p er una Frode fiscale da quasi 300 milioni di euro. Sono accusati di aver messo in piedi una ...

Milano - rapinano gioielleria exTralusso in via Montenapoleone : poi scappano in bicicletta - caccia ai 3 ladri : Rapina in via Montenapoleone, in pieno quadrilatero della moda a Milano. Tre uomini sono entrati nelal gioielleria Audemars Piguet e poi sono fuggiti in sella a delle biciclette. Sul posto gli agenti ...

Sony : Shuhei Yoshida commenta il grande flusso di giochi in arrivo Tra settembre e febbraio : L'ultimo numero di Weekly Famitsu include un'intervista con il presidente di Sony Interactive Entertainment Worldwide Studios, Shuhei Yoshida, a cui è stato chiesto di commentare se questo sarà "l'anno del software" per PS4.Come riporta Dualshockers, Yoshida-san ha concordato con questa affermazione e ha affermato che i giochi realizzati in Giappone dall'anno scorso sono stati molto apprezzati in tutto il mondo e questo flusso continua ...

Trapani : porto all'estero il lusso accessibile della pizza italiana : Milano, 22 giu. , askanews, Il lusso è sempre stato la cifra distintiva del suo curriculum, prima con Bulgari e poi con Lvmh. Ora Francesco Trapani, azionista, tra le altre cose, anche di Tiffany, ha ...

Nuovo Bmw Serie 8 : il sublime incontro Tra il lusso e le prestazioni [FOTO] : La nuova generazione della Bmw Serie 8 raccoglie la tradizione della mitica Gran Turismo degli anni ’90 La presentazione della nuova BMW Serie 8 Coupé aggiunge un capitolo inedito alla lunga storia di vetture sportive sensazionali della prestigiosa casa automobilistica bavarese e porta l’attuale modello dritto nel segmento del lusso con un inizio particolarmente dinamico. La BMW Serie 8 Coupé è un’auto da sogno che vanta eccezionali ...

Lusso : mercati premium hub conTraffazione : ANSA, - MILANO, 20 GIU - Sono Cina e Russia e Emirati Arabi Uniti i mercati emergenti 'top premium' per il 'bello e ben fatto' italiano, con domanda consistente e disponibilità a pagare prezzi ...

Boat Show 2018 – Le novità exTralusso di Sanlorenzo : yacht e superyacht da sogno [GALLERY] : Le novità Sanlorenzo ai Boat Show 2018. I nuovi SL102, SX76 e 500Exp debutteranno al Cannes yachting Festival, al Salone nautico di Genova e al Monaco yacht Show Sanlorenzo, tra i principali cantieri al mondo nella produzione di yacht e superyacht, si prepara ai Boat Show 2018 con importanti novità. Con la determinazione che da sempre la contraddistingue e lo sguardo volto verso il futuro, l’azienda ancora una volta spinge un po’ più in là i ...

Firenze - ecco lo “studentato” di lusso : piscina con vista Duomo - marmi e letto exTra large per oltre 1000 euro al mese : piscina all’ultimo piano con vista Duomo, area fitness, libreria, ristorante e tanto di terrazza per studiare guardando dall’alto Firenze. È lo “Student Hotel” d’Italia, inaugurato nei giorni scorsi nel capoluogo toscano. Nulla che abbia a che fare con le residenze universitarie della maggioranza dei ragazzi italiani o con le stanze in condivisione pagate 500 euro al mese. Nell’ex palazzo del Sonno, in viale Spartaco Lavagnini, davanti alla ...

Gucci vola con Instagram : il brand di lusso in crescita grazie alle sTrategie digitali : 'Disillusi dagli eventi del mondo, i consumatori' spiega il report 'cercano stimoli, felicità, hanno voglia di evadere anche attraverso il lusso ', e in ciò le piattaforme digitali, come Instagram ed ...

Viaggi & Turismo : Tra lusso e natura nel resort sulla penisola ecosostenibile della Croazia : Un resort ecologico e biosostenibile, dove la natura è la regina incontrastata. Una penisola paradisiaca che si allunga nel mare della Croazia, lasciandosi alle spalle la cima del monte Velebit, tra le vette della Dalmazia. Il lusso di una vacanza tra architetture di prestigio, la più grande Spa croata, il più esteso hamam d’Europa, acque cristalline, un’oasi verde esclusiva. È il Falkensteiner Hotels & Residences Punta Skala, una meraviglia ...

Audi Q8 - il super-SUV è qui Tra lusso e hi-tech : Nello scenografico evento di presentazione a Shenzhen, considerata la Silicon Valley della Cina, vip e giornalisti arrivati da tutto il mondo hanno scoperto i carattere, decisamente personale, del ...

Audi Q8 - il super-SUV è qui Tra lusso e hi-tech : Nello scenografico evento di presentazione a Shenzhen, considerata la Silicon Valley della Cina, vip e giornalisti arrivati da tutto il mondo hanno scoperto i carattere, decisamente personale, del ...

Il mega yatch di Saddam Hussein Trasformato in un Hotel di lusso galleggiante [GALLERY] : Lungo oltre 80 metri, lo yatch appartenuto a Saddam vanta dettagli opulenti degni di una reggia Saddam Hussein, ex dittatore dell’Iraq, vantava tra i suoi numerosi beni di lusso un mega yatch da ben 80 metri rifinito di tutto punto. L’imbarcazione del rais era equipaggiato con ben 17 camere da letto rifinite in marmo e oro, piscina, sale da pranzo, una clinica privata, saune e addirittura una moschea per pregare. Il natante ospitava anche un ...