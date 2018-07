sportfair

: Torna l'incubo dell'estate 2014 - Adnkronos : Torna l'incubo dell'estate 2014 - StraNotizie : Torna l'incubo dell'estate 2014 -

(Di giovedì 5 luglio 2018) Roma, 4 lug. (AdnKronos) – Sembra di rivivere la famigerata estate, quando sull’Italia, specie settentrionale, piovve 60 giorni su 90. Quest’anno non sarà proprio così, ma poco ci manca. Il team del sito www.iLMeteo.it comunica che la situazione atmosferica presente sullo scacchiere europeo e che condiziona di conseguenza anche l’Italia, divide il nostro Paese in due. Se da una parte il Centro-Sud è interessato dall’anticiclone africano che favorisce il bel tempo con temperature molto calde, anche se non eccessivamente roventi (a parte le solite zone interne di Sardegna e Sicilia dove si sono toccati i 40°C), dall’altra il Nord è bersaglio di fronti perturbati forieri di violenti temporali, grandinate e allagamenti, non solo sui settori montuosi, ma anche sulla Pianura padana, come è successo nella giornata di martedì.Antonio Sanò, ...