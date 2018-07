Torna il Social World Film Festival a Vico Equense | madrina d' eccezione Katherine Kelly

Romina Power Torna sui social e posta alcuni mantra buddisti : Romina Power, dopo alcuni giorni di silenzio, è tornata a postare alcune foto sul suo profilo Instagram. I nuovi scatti dell’ex signora Carrisi non hanno nulla a che vedere con le ultime voci di gossip, che la volevano nuovamente convolare a nozze con Albano, o con le dichiarazioni di Loredana Lecciso, ma riguardano alcune statue buddiste con tanto di mantra. Il post buddista di Romina Romina Power da tempo si è avvicinata alla religione ...

“Sei stupenda. E questa foto è vita”. Nadia Toffa Torna sui social con un nuovo look. La foto genera una vera esplosione di gioia : L’ultimo post su Instagram di Nadia Toffa era datato 10 giugno, il giorno del suo compleanno. In quell’occasione la Iena che da mesi lotta contro un tumore e che con il suo silenzio social aveva fatto preoccupare i fan, li aveva ringraziati tutti per gli auguri: “Il giorno del compleanno è un giorno importante dell’anno in cui si tira una riga e si fanno bilanci. Ci riguarda da vicino cavoli! Sono i nostri giorni ...

Reddito di cittadinanza - il Pd ironizza : 'Tornano i lavori socialmente utili' : Luigi Di Maio oggi ha precisato la portata del Reddito di cittadinanza. Nel farlo, però, ha finito per ridisegnare l'identikit dei famosi lavori socialmente utili in voga negli anni passati. ' ...

GIULIA DE LELLIS E ANDREA DAMANTE SONO TornaTI INSIEME?/ Uomini e donne : foto - lei super sexy sui social : GIULIA De LELLIS e ANDREA DAMANTE non SONO TORNATI insieme: l'ex corteggiatrice chiarisce tutto in una diretta su Instagram e si mostra più sexy che mai ma i dubbi dei fans continuano.(Pubblicato il Fri, 22 Jun 2018 08:16:00 GMT)

Luigi Mastroianni Torna sui social - ma di Sara neanche l'ombra : E' durata poco meno di una settimana la pausa dai social annunciata da Luigi Mastroianni, ma è bastata a...

U&D - Mastroianni Torna sui social e spiega : 'Ho fatto un po' di chiarezza con me stesso' : Luigi Mastroianni, l'ex corteggiatore del trono classico di Uomini e Donne [VIDEO], non smette di far parlare di sé. Il ragazzo siciliano dopo l'annuncio pubblicato su Instagram qualche giorno fa in cui ha avvisato i suoi fan del proprio momentaneo abbandono dai social, è nuovamente tornato attivo. Il fidanzato di Sara Affi Fella qualche ora fa ha ricominciato ad utilizzare il proprio profilo ufficiale spiegando cosa è accaduto nel corso degli ...

Uomini e Donne News : Luigi Mastroianni riTorna sui social - ringrazia tutti ma non cita Sara Affi Fella : Uomini e Donne: Luigi Mastroianni ritorna sui social e spiega quello che è successo, poi ringrazia tutti ma non cita Sara Luigi Mastroianni ritorna sui social e decide di farlo spiegando dettagliatamente ai suoi fan quello che è successo. Lui e Sara Affi Fella si sono lasciati dopo Uomini e Donne? Ebbene questo, al momento, […] L'articolo Uomini e Donne News: Luigi Mastroianni ritorna sui social, ringrazia tutti ma non cita Sara Affi Fella ...

Luigi Favoloso e Nina Moric sono Tornati insieme?/ La dedica social spazza via i dubbi : "Non può finire" : Luigi Favoloso e Nina Moric sono tornati insieme? Scoppia la passione tra i due oppire no? La dedica social spazza via i dubbi: "La nostra storia non può finire"(Pubblicato il Sat, 16 Jun 2018 13:43:00 GMT)

Mondiali : il punto di vista di Paolo Maldini. Torna #ChiediloAlCapitano - il format social di William Hill : L’iniziativa avviata durante la Serie A 2017/18 si è articolata in appuntamenti regolari sulle pagine social del bookmaker e del grande campione, dando l’opportunità ai tifosi di scoprire il dietro le quinte dei più appassionanti match del passato di cui Paolo Maldini è stato protagonista e di accedere a un’analisi esclusiva dei big match della stagione. Conclusosi il campionato, gli appassionati di calcio di tutta Italia – ...

Compleanno social per Nadia Toffa che Torna su Instagram : un indizio fa ben sperare i fan - sta guarendo? : Compleanno social per Nadia Toffa. Dopo settimane di silenzio e la rinuncia alla conduzione delle ultime puntate de Le Iene Show, la giornalista è tornata finalmente su Instagram in occasione del suo Compleanno e di un bilancio importante sulla sua vita. Nadia Toffa si guarda indietro raccogliendo tutto quello che questo periodo triste e buio le ha regalato: conoscere i propri limiti, gioire per cose davvero importanti e cambiare modo di ...

Lo Stato Sociale : dopo una primavera di “vacanza” la band riTorna con un nuovo singolo e tour : dopo una primavera di “vacanza” Lo Stato Sociale si rimette al lavoro e lo fa per davvero. dopo l’uscita del nuovo singolo, una versione inedita di Facile, la band torna l’8 Giugno al Carroponte di Milano a fare quello che ama di più; suonare davanti al suo pubblico. Questa data sarà seguita da altri 5 imperdibili appuntamenti; il 4 luglio allo Sherwood Festival di Padova, l’11 luglio al Flowers Festival di Collegno (TO), il 13 luglio al Rock in ...

Giulia De Lellis e Andrea Damante Tornano insieme?/ Il perdono arriva via social e non sfugge ai fan : Giulia de Lellis torna sui suoi passi e sblocca Andrea Damante sui social e alcuni giurano sia addirittura arrivato un like su una foto del tronista, torna il sereno per i Damellis?(Pubblicato il Tue, 05 Jun 2018 11:02:00 GMT)

Nadia Toffa Torna sui social - felice e sorridente : Nadia Toffa torna a sorridere sui social dopo un lungo silenzio, riaccendendo le speranze dei fan. L’inviata delle Iene è stata immortalata in uno scatto pubblicato su Instagram da Roberto Cenci. “La mia Nadia” ha scritto il noto regista e autore televisivo, aggiungendo anche tre cuoricini rossi. Nello scatto la Toffa appare felice e sorridente mentre abbraccia Cenci, con indosso una cappello e la parrucca che, ormai da mesi, è ...

Gianni Morandi Torna a Carloforte per l’Isola di Pietro 2 e smarrisce le valigie : lo sfogo social : Tra pause e feste, l'intero cast de L'Isola di Pietro 2 si fermerà in Sardegna per tutta l'estate per ultime le riprese della nuova stagione. Il primo ciak è stato a Roma orma un mese fa ma dopo le riprese nella Capitale, cast e crew si sono spostati a Carloforte per continuare a lavorare e mettere insieme i nuovi episodi che dovrebbero andare in onda il prossimo inverno nel prime time di Canale 5. Nel cast della seconda stagione della ...