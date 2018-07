Torino | scoperto meccanismo molecolare che provoca le metastasi nel cervello

Calciomercato Torino - arriva Marchisio? Il club granata allo scoperto : Calciomercato Torino – Il Torino fa sul serio in vista della prossima stagione, in particolar modo il presidente Cairo ha intenzione di mettere a segno un colpo clamoroso per il centrocampo dell’allenatore Walter Mazzarri. Secondo La Stampa, infatti, in maniera clamorosa su Marchisio c’è anche il Torino di Cairo, Petrachi vuole tentare il centrocampista con la pazzesca proposta direttamente in quel di Ibiza, dove il 32enne sta ...

Calciomercato Torino - Petrachi allo scoperto : annunci per la prossima stagione : Calciomercato Torino – Il Torino è in campo per la gara di campionato contro il Genoa ma a tenere banco è anche il futuro, importanti indicazioni da parte di Petrachi ai microfoni di Premium Sport: “Belotti resta? Questo è un discorso che vale per lui e chiunque, chi rimane deve rimanere con voglia ed entusiasmo, lui è anche il capitano, deve dare l’esempio. Bisogna tornare indietro, deve arrivare gente da Toro, che dimostri di ...

Juventus campione - la sfilata al centro di Torino sul pullman scoperto : Le festa con la gente dopo il trionfo. sfilata fino a piazza Castello, nel centro di Torino, del pullman scoperto con i giocatori della Juventus. Migliaia i tifosi bianconeri hanno scortato la squadra ...

Torino - cinque tifosi feriti su un camion scoperto che ha urtato i cavi del tram : Un camion carico di tifosi della Juventus impegnato nei festeggiamenti per il settimo scudetto della squadra, ha avuto un incidente in corso Grosseto all'angolo con via Chiesa della salute. cinque ...

Calciomercato Torino - Petrachi allo scoperto : “arriva Balotelli? Ecco la situazione” : Calciomercato Torino – Il Torino è in campo per la gara di campionato contro il Napoli ma in casa granata si pensa anche al mercato, in particolar modo nelle ultime ore voci su un possibile arrivo da parte di Mario Balotelli. Prima del match importanti indicazioni di Petrachi intervenuto a Premium Sport: “il mister avrà la possibilità di valutare giocatori ed avere certezze in più in queste tre gare per il futuro. Dobbiamo però ...