ilfattoquotidiano

: Torino, chiedeva l’elemosina: richiedente asilo sventa la rapina al supermercato - Cascavel47 : Torino, chiedeva l’elemosina: richiedente asilo sventa la rapina al supermercato - TutteLeNotizie : Torino, chiedeva l’elemosina: richiedente asilo sventa la rapina al supermercato - giannetti_marco : RT @fattoquotidiano: Torino, chiedeva l’elemosina: richiedente asilo sventa la rapina al supermercato -

(Di giovedì 5 luglio 2018) Stava chiedendo l’elemosina davanti ale – quando si è accorto che era in corso l’ennesima– è intervenuto e ha bloccato il bandito, costringendolo alla fuga. Protagonista dell’episodio, avvenuto in centro a, Ewansiha Osahon, un 27enne nigeriano. Il fatto è avvenuto sabato scorso, ma se ne è avuta notizia solo oggi. Ewansiha Osahon si trovava davanti al punto vendita di via Mercadante per chiedere la carità. A un certo punto ha visto che untore, un italiano secondo i primi accertamenti dei carabinieri, stava minacciando la cassiera con un coltello per estorcerle il denaro contenuto nella cassa. Il nigeriano è entrato nele ha bloccato il malvivente da dietro. L’aggressore, dopo avere cercato di accoltellare lo straniero, è riuscito a divincolarsi e a far perdere le proprie tracce prima ...