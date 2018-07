Torino | bambino brucia un formicaio con l’alcol ma rimane gravemente ustionato

Ictus a 6 anni / Bambino salvato all'Ospedale Regina Margherita di Torino con un intervento mini-invasivo : Ictus a 6 anni , Bambino salvato all'Ospedale Infantile Regina Margherita di Torino con l'applicazione di uno stent all'interno del cervello grazie a un intervento mini-invasivo .(Pubblicato il Wed, 16 May 2018 17:42:00 GMT)

Torino - bambino ‘fantasma’ per lo Stato/ Genitori patteggiano : mai registrato - vaccinato o mandato a scuola : Torino, bambino di 7 anni fantasma per lo Stato: caso assurdo a Moncalieri, i Genitori patteggiano 3 anni davanti al gup. Mai registrato, vaccinato o mandato a scuola(Pubblicato il Mon, 07 May 2018 17:33:00 GMT)