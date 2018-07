‘Time to be crazy’ | nuovo stravagante look per Dybala | la Joya sfoggia i capelli…

sportfair

: @YahooMuto @PauDybala_JR Qui 2/3 anni fa. Fai te. Gli piaceranno i capelli argento,cosa devo dirti?? e comunque nel… - EstebanJr94 : @YahooMuto @PauDybala_JR Qui 2/3 anni fa. Fai te. Gli piaceranno i capelli argento,cosa devo dirti?? e comunque nel… - vanymorata : @PauDybala_JR #Dybala Ti voglio bene e sei il nostro fenomeno,ma noi ora siamo in fibrillazione x queste voci su… - myheroMJ_ : @nowherevman Appena conquisto una ragazza (se mai ci riusciró) voglio farlo con questa colonna sonora: womanizer, s… -

(Di giovedì 5 luglio 2018) L’attaccante argentino ha pubblicato sul proprio profilo Instagram una foto in cuicapelli argentati con accanto la didascalia: “è tempo di essere pazzi” Un Mondiale concluso in maniera amara, terminato dopo la sconfitta contro la Francia agli ottavi di finale. Paulosi concede adesso qualche giorno di relax, ricaricando le batterie in vista di una nuova esaltante stagione con la maglia della Juventus. In attesa di rimettersi in riga e ricominciare, laha deciso di concedersi qualche pazzia,ndo sui social capelli… argentati. ‘Time to be crazy’ la didascalia a corredo della foto, che ha scatenato immediatamente l’ironia del web, sorpreso da questa decisione un po’di. Ecco la nuova acconciatura della: L'articolo ‘Time to be crazy’,per: la ...