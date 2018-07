The Surge 2 garantirà più libertà rispetto al primo capitolo

The Surge 2 avrà una modalità New Game Plus - funzionalità online e un sistema di abilità migliorato per le armi : Deck13 ha risposto ad alcune domande dei fan tramite il suo account Twitter ufficiale, rivelando alcune nuove informazioni su The Surge 2, il nuovo capitolo della serie visto, finalmente, in azione nel primo video di Gameplay poco fa. Come riportato da DSOGaming, secondo gli sviluppatori, il gioco presenterà una modalità New Game Plus, raddoppierà le classi di armi (rispetto al suo predecessore) e il loro sistema di abilità verrà potenziato e ...

E3 2018 : The Surge 2 si mostra nel primo video di gameplay : The Surge 2 è stato annunciato a febbraio e gli sviluppatori hanno come obiettivo il lancio nel 2019.Deck13 e Focus hanno presentato The Surge 2 a porte chiuse all'E3 questa settimana e alcuni minuti di gioco sono trapelati dall'evento.Il video gameplay, riportato da IGN, mostra un ambiente forestale molto diverso da quanto visto nel primo gioco. Gli elementi HUD per la salute, la resistenza e l'energia sono stati spostati verso il basso.Read ...

The Divergent Series : Insurgent - trama - cast e curiosità del secondo capitolo : Giovedì 7 giugno va in onda a partire dalle 21.20 su Italia Uno, in prima tv, Insurgent, pellicola del 2015 che è il secondo capitolo di una quadrilogia incentrata sulle avventure di Tris Prior. Il film è diretto da Robert Schwentke. The Divergent Series: Insurgent, il trailer The Divergent Series: Insurgent, trama Il film segue Tris e la sua ricerca di alleati e risposte tra le rovine di una futuristica Chicago. Tris e Quattro sono in fuga, ...