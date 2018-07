' The Nun' | horror diretto da Corin Hardy | sarà al cinema dal 20 settembre

Brivido caldo : da The Nun a Hostile - horror protagonisti dell'estate : Obbligo o verità? La domanda porta subito alla mente i giochi che si facevano durante l'adolescenza, quelli che 'costringevano' magari a baciare il ragazzo o la ragazza che ci piaceva o a rivelare ...

Warner Bros annuncia il DLC “Marvel’s Ant-Man and The Wasp” per LEGO Marvel Super Heroes 2 : Warner Bros. Interactive Entertainment ha annunciato l’uscita del Pacchetto Personaggi e del Pacchetto Livello di Marvel’s Ant-Man and the Wasp, il nuovo DLC per LEGO Marvel Super Heroes 2. Il pacchetto, disponibile a 2,99 euro, aggiunge un livello e personaggi ispirati alla classica serie a fumetti per festeggiare l’imminente uscita del film dei Marvel Studios, Ant-Man and the Wasp, nei cinema dal 14 ...

Camila Cabello ha annunciato nuovi concerti del Never Be The Same Tour : Inarrestabile <3

Annunciata la data di uscita di This Is The Police 2 per PC - Mac e Linux : THQ Nordic e Weappy Studio sono felici di annunciare che This Is the Police 2 sarà disponibile esattamente tra un mese, il 2 Agosto 2018, per PC/Mac/Linux. This Is The Police 2 arriverà anche su PlayStation 4, Nintendo Switch e Xbox One il prossimo autunno.A proposito di This Is the Police 2:

The Gifted 2 : FOX annuncia la data della première : FOX ha annunciato che la seconda stagione di The Gifted , lo show ambientato nel mondo degli X-Men, prenderà il via sugli schermi americani martedì 25 settembre. Il network, inoltre, ha diffuso dei character poster dedicati ai protagonisti della serie. Al centro della storia ci ...

Da Lethal Weapon 3 a The Resident 2 e 9-1-1 : annunciate le date delle première delle serie FOX : Il pubblico italiano è da poco rimasto orfano dell'accoppiata formata da Riggs e Murtaugh ma, a quanto pare, negli Usa è tutto pronto per Lethal Weapon 3. Già nei giorni scorsi vi abbiamo svelato alcuni dettagli sulla nuova stagione che partirà con un ordine di episodi dimezzato (forse per testare l'effetto dell'assenza di Clayne Crawford) e con alcuni cambiamenti nel cast che lasceranno i fan a bocca aperta. Proprio nelle scorse ore, FOX ha ...

The Gentlebros annuncia ufficialmente Cat Quest II : PQube e The Gentlebros sono lieti di annunciare ufficialmente CAT Quest II: THE LUPUS EMPIRE, previsto per il 2019 su Nintendo Switch, Playstation 4, Xbox One e PC Steam oltre che iOS e Android. Cat Quest II arriva nel 2019 Cat Quest II seguirà le vicende del prequel, portando il giocatore in una nuova ed entusiasmante avventura, nei panni del celebre micio. Di seguito vi riportiamo i primi dettagli: Affronta una nuova ...

Annunciati i premi per La SarThe 2.4 di stasera! : Il simracing italiano è in forte espansione grazie alla spinta di competizioni di sport virtuali sempre meglio organizzate ed affascinanti. La maggior diffusione pubblicitaria del settore ha regalato a tutti gli appassionati di titoli come Assetto Corsa, rFactor 2, F1 2017 su PC ma anche Forza Motorsport e Gran Turismo e lo stesso F1 2017 su console, una stagione ricchissima di competizioni. La community italiana è ora in attesa spasmodica ...

Da Arrow a The Flash - da Riverdale a Legacies : la Warner Bros annuncia i suoi panel al Comic-Con di San Diego : Da Arrow a The Flash, da Riverdale a Legacies, i fan di tutto il mondo possono tirare un sospiro di sollievo. Dopo la fuga della Marvel, l'assenza di Game of Thrones e di Westworld, i fan DC, The CW e Warner Bros hanno sudato freddo in questi giorni almeno fino a ieri quando la società ha fatto chiarezza sulla sua presenza al Comic-Con di San Diego confermando i propri panel e la presenza dei cast delle amate serie tv che la stessa ...

Doppietta dei Thegiornalisti a Roma per il Love Tour - annunciata una nuova data dopo il sold out : info e biglietti : Nuovo concerto dei Thegiornalisti a Roma per il Love Tour: la band capitanata da Tommaso Paradiso annuncia la nuova data dopo il sold out al Pala Lottomatica. A quattro mesi di distanza dall'avvio della Tournée nei palazzetti dello sport, i Thegiornalisti registrano il tutto esaurito al Pala Lottomatica di Roma per la data del 27 ottobre 2018. A fronte della grande richiesta da parte del pubblico, si aggiunge una nuova data: i ...

Perché The Elder Scrolls 6 è stato annunciato così presto? : Come riporta Comicbook Bethesda ha fornito la sua spiegazione sul prematuro annuncio di The Elder Scrolls 6, difatti alla conferenza dell'E3 abbiamo potuto vedere solamente un teaser molto vago che può essere interpretato solo come un "tranquilli, ci stiamo lavorando".Ebbene Pete Hines di Bethesda ha detto che l'idea era riconoscere, dopo tante indiscrezioni, di essere alle prese con un nuovo The Elder Scrolls dopo Skyrim, in maniera tale da ...

Amazon Studios annuncia Invincible dal creatore di The Walking Dead : L’accordo tra la mente creativa di The Walking Dead e Outcast e gli Amazon Studios comincia a dare i primi frutti: al via la realizzazione di una serie a cartoni animati di Invincible tratta dai fumetti di Robert Kirkman. Co-prodotta da Cory Walker e da Ryan Ottley sarà realizzata in otto puntate di un’ora l’uno. Big news for Invincible fans!! Congrats to @corenthal & @RyanOttley !! https://t.co/Ua4Zjxom6D — Robert Kirkman ...

Fifa 18 : oggi l'annuncio del Team of The Matchday n°1 - dedicato ai mondiali Russia 2018

The Nun - la suora demoniaca di The Conjuring nel primo teaser trailer : Indietro 13 giugno 2018 2018-06-13T15:46:55+00:00 ROMA – Il capitolo più oscuro dell'universo di The Conjuring arriva al cinema il 20 settembre con The Nun – La vocazione del male. Diretto da Corin Hardy ("The Hallow") e prodotto da James Wan, il film approfondirà la figura della suora demoniaca apparsa in The Conjuring 2. The Nun