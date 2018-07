Thailandia | ragazzi bloccati nella grotta Drenata l’acqua | c’è una speranza

Il rischio monsone e il piano per salvare i ragazzi intrappolati nella grotta in Thailandia : È una corsa contro il tempo quella delle squadre di soccorso che sono riuscite a localizzare i 12 ragazzi bloccati con il loro allenatore in una grotta nel nord della Thailandia da quasi due settimane. Il rischio imminente è quello dell'arrivo di una nuova ondata di piogge monsoniche. "La cosa che ci preoccupa di più è il tempo: se piove ancora i nostri sforzi potrebbero essere bloccati come è successo in ...

Le squadre di soccorso che sono riuscite a raggiungere i 12 ragazzi bloccati, da quasi due settimane, con il loro allenatore in una grotta nel nord della Thailandia sono impegnate in una corsa contro il tempo per riuscire a farli uscire prima dell'arrivo di una nuova ondata di piogge monsoniche. "La cosa che ci preoccupa di più è il tempo: se piove ancora i nostri sforzi potrebbero essere bloccati come è successo in ...

Continuano le operazioni di salvataggio dei 12 ragazzini nella grotta di Tham Luang. Le autorità locali: chi fisicamente sta meglio ed è più capace in acqua potrà essere portato in salvo prima rispetto agli altri. Ma paradossalmente chi sta peggio - sopratutto psicologicamente, per averli portati lì - è il loro allenatore, Aek.

Il ritorno in superficie dei 13 calciatori thailandesi bloccati dal 23 giugno nella grotta Tham Luang potrebbe avvenire in tempi diversi, a seconda del livello di preparazione dei singoli ragazzi che stanno facendo pratica sott'acqua con le maschere e stanno recuperando le forze. Lo ha comunicato il governatore Narongsak Osatanakorn, responsabile delle operazioni. Le operazioni di preparazione continuano pero' 24 ore su 24, nella ...

Nessuna notizia per nove giorni, successivamente il 'miracolo'. Tutto il mondo sta seguendo la vicenda dei dodici giovanissimi calciatori e del loro allenatore accaduta in Thailandia. Scomparsi il 23 giugno 2018, sono stati ritrovati ieri, 3 luglio, intrappolati nella grotta Tham Luang. Le loro condizioni ovviamente sono difficili, ma non ancora disperate ed a seguito del ritrovamento, si è riaccesa la speranza nel cuore dei loro cari.

Confortati da sei militari che sono con loro, fra cui un medico e un infermiere, i ragazzini intrappolati in una grotta della Thailandia stanno imparando a respirare attraverso le maschere da sub. Lo racconta il Guardian, spiegando che le autorità si preparano ad un tentativo di fare uscire tutto il gruppo in tempi brevi, prima che la ripresa delle piogge renda l'operazione praticamente impossibile. Proseguono intanto gli sforzi per ...