: Thailandia, 'prigionieri grotta': primo tratto asciutto,mancano 2 km #thailandia - MediasetTgcom24 : Thailandia, 'prigionieri grotta': primo tratto asciutto,mancano 2 km #thailandia - libellula58 : RT @fattoquotidiano: Thailandia, primo tratto della grotta asciutto. Soccorritori cercano cunicolo alternativo per far uscire i ragazzini h… - Freddieafk : RT @Cascavel47: Thailandia, primo tratto della grotta asciutto. Soccorritori cercano cunicolo alternativo per far uscire i ragazzini https:… -

(Di giovedì 5 luglio 2018) Ci vogliono 11 ore per compiere il tragitto di andata e ritorno tra l’entrataTham Luang e il punto dove i 12 giovani calciatori e il loro allenatore sono bloccati da ormai dodici giorni. Lo hanno rivelato alcuniche hanno percorso avanti e indietro i quattro tortuosi chilometri di distanza, parte dei quali ancora sommersi. In particolare, mentre ilconsente ormai di camminare con i piedi nell’acqua, l’ultimo chilometro abbondante tra la terza base intermedia – che funge da area di sosta e di rifornimento per i soccorsi – e i ragazzi, viene percorso in circa tre ore. È improbabile che l’intero percorso venga liberato dall’acqua prima del weekend, quando sono previste nuove piogge. Anche per questo, all’esternoaltre squadre dicontinuano a perlustrare la giungla sulle pendicimontagna, nella ...