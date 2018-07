TgLa7d delle 18 | 15 del 5 luglio 2018

TgLa7d Edizione delle 18.15 del 27 maggio 2018 : Le ultimissime notizie sulla formazione del governo e la lettera di Paolo Savona, sui cui M5s e Lega non demordono: lo vogliono al ministero dell'Economia. Poi la cattura a Palermo del tunisino evaso, considerato pericoloso e a rischio di radicalizzazione. Non manca uno sguardo sulla Corea del Nord e sull'atteso incontro fra Trump e Kim Jong-un,...

TgLa7d delle 18.15 di venerdì 25 maggio 2018 : Le principali notizie di oggi - Governo, il premier incaricato Conte al Quirinale dopo incontro con Di Maio e Salvini. Da sciogliere ancora il nodo più critico: quello di Savona all'Economia. Scandalo molestie: Weinstein si è costituito alla polizia di New York. Canada: bomba in un ristorante, 15 feriti. Libia: autobomba a Bengasi: 7 morti. Alta tensione sui mercati finanziari.

TgLa7d delle 18.15 di giovedì 24 maggio 2018 : Papa Francesco torna a strigliare la politica e, "sfruttare il lavoro è peccato mortale". Scontro treno-tir in Piemonte: 2 morti e 23 feriti. Costretta ad abortire in Pakistan: Farah è rientrata in ...

TgLa7d delle 18.15 di lunedì 21 maggio 2018 : Le principali notizie di oggi - Crisi politica all'epilogo, Di Maio: "Il nuovo premier sarà Conte". Forza Italia all'attacco, Meloni incontra Salvini. Venezuela: Maduro raddoppia, ma le opposizioni denunciano brogli. Tragedia di Chieti: ...

TgLa7d Edizione delle 18 - 15 del 16 maggio 2018 : Ma l'economia torna a salire e l'occupazione torna ai livelli pre crisi. 4, Berlusconi di nuovo a giudizio a Roma per il processo Ruby ter insieme al cantante Mariano Apicella 5, Corea: Kim Yong Un ...

TgLa7d Edizione delle 18 - 15 del 14 maggio 2018 : Le principali notizie della giornata - In primo piano la politica con i colloqui in corso al Quirinale tra il presidente Mattarella e prima la delegazione dei Cinquestelle e poi quella della Lega. Ma l'accordo di governo è ancora in alto mare. Sono uscite ...

TgLa7d Edizione delle 18.15 del 3 maggio 2018 : Le principali notizie del giorno - C'è sempre la politica in primo piano nelle nostre news con la direzione Pd e con la convocazione lunedì al Quirinale delle forze politiche. Mattarella vuole capire se esistono nuove maggioranze. Poi Trump, la ...

TgLa7d Edizione delle 18.15 del 2 maggio 2018 : Le principali notizie del giorno - Il dramma del Pd, lo stallo della politica per la formazione del governo. Sul fronte del fisco: ad oggi all'Agenzia delle entrate sono arrivate 455.000 richieste di 'rottamazione delle cartelle; dall'estero e precisamente dalla Gb: un ...

TgLa7d Edizione delle 18.15 del 30 aprile 2018 : Le principali notizie del giorno - La politica con la vittoria del candidato leghista alla guida della regione Friuli Venezia Giulia e tutte le conseguenze sul panorama nazionale per la formazione del governo; poi la tensione nel Pd ...

TgLa7d Edizione delle 18.55 del 29 aprile 2018 : Le notizie principali del giorno - Nel nostro flash trovate l a politica, a partire dalle elezioni in Friuli per finire a tutte le posizioni dei partiti; poi, sempre in tema, il monito del ministro per lo Sviluppo Economico. A Venezia andiamo per la protesta dei ...

TgLa7d Edizione delle 18.15 del 28 aprile 2018 : Nelle nostre news: la politica alla ricerca di una via di un governo che sembra sempre più lontano, poi la triste storia di Alfie e per la cronaca quella del riconoscimento da parte del comune di Roma di una bimba figlia di due papà. I tornelli a Venezia e le notizie sportive di F1 e calcio chiudono il flash -