Tesoro - entrate tributarie in aumento e incassi da giochi boom : Lo rende noto il Ministero dell'economia e delle Finanze che ha pubblicato i dati sulle entrate tributarie . In particolare, spiega il Mef, 1.993 milioni di euro, -214 milioni di euro, -9,7%, sono ...

Tesoro - entrate tributarie in aumento e incassi da giochi boom : Lo rende noto il Ministero dell'economia e delle Finanze che ha pubblicato i dati sulle entrate tributarie . In particolare, spiega il Mef, 1.993 milioni di euro, -214 milioni di euro, -9,7%, sono ...

Fisco - Tesoro : “Nel primo trimestre entrate a +2 - 8%”. Le ritenute Irpef pagano 1 miliardo in più : Nei primi tre mesi del 2018 le tasse hanno portato nelle casse dello Stato 97,058 miliardi di euro. Una crescita del 2,8 per cento rispetto allo stesso periodo del 2017. A comunicarlo è il ministero dell’Economia e delle finanze. Un risultato, spiegano i tecnici, raggiunto grazie sia alle imposte dirette sia a quelle indirette. I miliardi in più arrivano soprattutto dalle ritenute Irpef sui lavoratori dipendenti e sui pensionati: la tassa ...