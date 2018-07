Terremoto di magnitudo 3 7 nel Montenegro | no danni

Montenegro - Terremoto di magnitudo 3.7 : 5.50 Una scossa sismica di magnitudo pari a 3.7 è stata registrata nel Montenegro. L'epicentro del terremoto è stato localizzato a circa 12 chilometri dalla capitale, Podgorica, e l'ipocentro a una profondità di 10 chilometri. Al momento non vi sono notizie di danni a persone o cose.

C’è stato un Terremoto di magnitudo 5.1 a nord di Durazzo - in Albania : Intorno alle 11 di mercoledì mattina c’è stato un terremoto di magnitudo 5.1 a poca distanza dalla costa settentrionale dell’Albania. L’epicentro è stato localizzato poco a nord della città costiera di Durazzo, ma diverse persone hanno segnalato di avere sentito The post C’è stato un terremoto di magnitudo 5.1 a nord di Durazzo, in Albania appeared first on Il Post.

Forte scossa di Terremoto in Albania : magnitudo 5.1. Paura a Tirana - trema anche la Puglia : L'Ingv ha rilevato una magnitudo di 5.1 poco a nord di Durazzo ad una profondità di 15 km. anche in Puglia la scossa è stata avvertita in modo particolare sul litorale tra Monopoli, Brindisi e Lecce. Al momento non sono stati segnalati danni o persone ferite.Continua a leggere

Terremoto in Giappone : scossa magnitudo 4.8 vicino alla centrale nucleare di Aomori : Terremoto magnitudo 4.8 al largo della costa settentrionale del Giappone: il sisma è stato rilevato precisamente al largo della prefettura di Aomori, con l’epicentro non molto distante dalla centrale nucleare di Higashidori. La scossa, segnala l’Agenzia meteorologica nazionale, si è verificata alle 00:38 UTC ma non si segnalano danni a persone o cose. L'articolo Terremoto in Giappone: scossa magnitudo 4.8 vicino alla centrale ...

Terremoto magnitudo 3 tra Emilia-Toscana : ANSA, - ROMA, 2 LUG - Una scossa di Terremoto di magnitudo 3 è avvenuta all'1:47 tra l'Emilia e la Toscana, senza causare danni a persone o cose. Secondo i rilevamenti dell'Istituto nazionale di ...

Terremoto magnitudo 3.6 in provincia di Modena : ecco la scheda con gli effetti macrosismici : Grazie al prezioso lavoro di Giovanni Falcicchia, pubblichiamo la scheda con gli effetti macrosismici del Terremoto di magnitudo 3.6 che si è verificato oggi alle 09:32 in provincia di Modena. Terremoto con epicentro nel Distretto Sismico: Modena Data 01/07/2018 UTC 07:32:16 Latitudine 44.20° Longitudine 10.56° magnitudo 3.6 Profondità 14 Km La presente scheda elenca ...

Terremoto in Messico - scossa di magnitudo 6 al largo della costa ovest - : Per la Protezione civile non ci sono né danni né feriti. Il sisma è stato avvertito dalla popolazione in una vasta area dello Stato di Jalisco e in quello di Colima

Terremoto di magnitudo 3.5 nel cosentino - scossa 2.9 nel crotonese : Un Terremoto di magnitudo 3.5 è avvenuto nella provincia di Cosenza, a 4 chilometri da Bocchigliero, nell'entroterra calabrese. L'ipocentro è stato localizzato a una profondità di 32 km. Pochi istanti ...