Terremoto | consegnate le ultime 48 casette a Valfornace

Terremoto Centro Italia : consegnate chiavi delle ultime “casette” Sae a Valfornace : Oggi a Valfornace (MC) sono state consegnate le chiavi delle ultime 48 “casette” Sae sulle 152 complessive. “I Comuni che devono completare le Sae sono rimasti 2 e cio’ significa che 25 comunita’ su 27 sono tornate nei propri territori di appartenenza. Restano Visso, che completera’ entro il mese, e Camerino, dove il lavoro e’ stato imponente, perche’ si sta, di fatto, costruendo una citta’ e ...

Terremoto Centro Italia : proseguono i lavori per la realizzazione delle Sae - consegnate 3.337 casette : Le Soluzioni Abitative di Emergenza consegnate ai Sindaci sono 3.337, rispetto alle 3.639 richieste. A queste si aggiungono ulteriori 266 Sae installate ma in attesa della conclusione della seconda fase di urbanizzazione che, unitamente alle casette già consegnate, portano il totale al 99% del fabbisogno. Ad oggi, dunque, sono state consegnate 1.557 Sae nelle Marche, 815 nel Lazio, 748 in Umbria e 217 in Abruzzo, a fronte di 1.825 ordinate nelle ...

