Terremoto Centro Italia | ricostruzione post sisma | approvate tre ordinanze

Terremoto nel Maceratese : scossa con epicentro a Muccia [DATI e MAPPE] : 1/4 ...

Albania, Terremoto oggi di grado M 5.1: la scossa avvertita anche in Puglia, ultime notizie INGV in tempo reale. Paura anche a Bari, Lecce e Monopoli: trema la capitale Tirana

Terremoto Centro Italia : raccolte 63 mila tonnellate di macerie in Umbria : in Umbria, nelle zone colpite dal Terremoto in Centro Italia, sono state smaltite circa 63mila tonnellate di macerie e 130mila di terre e rocce: lo ha reso noto il presidente della Vus-Valle umbra servizi, Maurizio Salari. “Rispetto alle stime iniziali di 100 mila tonnellate di macerie da rimuovere, adesso abbiamo la certezza che sono molte di più, anche se una stima precisa al momento non è possibile farla,” ha spiegato Salari ...

Forte scossa di Terremoto in Albania : epicentro a Durazzo - paura a Tirana - avvertita anche in Puglia : Una Forte scossa di terremoto ha colpito l’Albania pochi minuti fa, precisamente alle 11:01 di stamattina. La scossa è stata di magnitudo 4.9 e s’è verificata sulla costa di Durazzo, non lontano da Tirana dove la popolazione l’ha distintamente avvertita. anche in Puglia la scossa è stata avvertita in modo particolare sul litorale tra Monopoli, Brindisi e Lecce. Imponente frana a Crotone: “megalandslide” in atto da milioni di ...

Terremoto Centro Italia : proseguono i lavori per la Basilica di Norcia : Consegnati i lavori per completare la messa in sicurezza della Basilica di San Benedetto di Norcia: lo ha confermato all’ANSA la soprintendente ai Beni culturali dell’Umbria, Marica Mercalli. “Dopo avere messo in salvo la facciata in seguito alla scossa del 30 ottobre 2016 e terminati gli interventi nella parte absidale e su cio’ che e’ rimasto del campanile, adesso dobbiamo intervenire all’interno della ...

Terremoto Centro Italia - sms solidali : le precisazioni della Protezione Civile : In merito alle dichiarazioni di Assotutela riguardo la destinazione delle donazioni raccolte attraverso il numero solidale 45500 in seguito al sisma che ha colpito il Centro Italia, il Dipartimento della Protezione Civile sottolinea che i fondi raccolti, come stabilito nel Protocollo d’intesa con gli operatori della comunicazione e della telefonia, nonché dalla legge 229 del 2016 che ne disciplina il funzionamento, sono stati destinati a ...

Terremoto Modena - scossa di magnitudo 3.6 : sciame sismico con epicentro a Pievepelago : Lo sciame sismico ha interessato l'Appennino tosco emiliano dove la scossa più intensa è stata chiaramente avverta dalla popolazione locale sia nei comuni montani della provincia di Modena che in quelli pistoiesi.Continua a leggere

TERREMOTO OGGI a MODENA, Emilia Romagna: ultime scosse INGV, sisma M 3.6 a Pievelago. No danni e feriti: sciame sismico a Pieve Torina, Macerata. Tutte le ultime notizie in tempo reale

Messico, terremoto di M 6.1 sulla costa ovest, Ultime notizie: forte sisma attorno alle 23:00 locali (le 6.00 in Italia). Fortunatamente non si registrano danni a persone o cose

Terremoto Centro Italia : fioritura di Castelluccio - “si potrà parcheggiare lungo le strade” : “Solo per questa domenica, chi arriverà a Castelluccio per la fioritura potrà parcheggiare lungo le strade che collegano il borgo a Castelsantangelo sul Nera e a Forca di Presta. La strada per Forca di Presta sarà chiusa per il concerto RisorgiMarche e questo ci permette di sfruttare quel tratto per consentire di parcheggiare senza invadere i terreni a uso civico e non creare disagi alla viabilità“: lo ha dichiarato all’ANSA il ...

Terremoto Centro Italia : il Senato approva il decreto legge con 204 voti favorevoli : Il Senato ha dato il via al decreto legge sul Terremoto in Centro Italia, recante misure urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma dell’agosto 2016, con 204 voti favorevoli, 1 contrario e 56 astenuti. Il 16 luglio prossimo il decreto approderà alla Camera. L'articolo Terremoto Centro Italia: il Senato approva il decreto legge con 204 voti favorevoli sembra essere il primo su Meteo Web.

Terremoto Centro Italia : Bonisoli visita la chiesa di Campi di Norcia : Nell’ambito della visita nei territori colpiti dal Terremoto in Centro Italia, il ministro di beni culturali e turismo, Alberto Bonisoli, si è recato, dopo Visso, a Campi di Norcia: ad accoglierlo la presidente della Regione, Catiuscia Marini, insieme al commissario alla Ricostruzione, Paola De Micheli, al capo Dipartimento della Protezione civile, Angelo Borrelli e al sindaco di Norcia, Nicola Alemanno. La visita ha riguardato la chiesa ...

Terremoto Centro Italia - ministro Bonisoli : “Noi ci siamo e ci saremo sempre” : “E’ la prima volta che vengo a Visso e per me e’ molto importante: e’ la prima volta che vengo da ministro nel cratere sismico, un segnale di attenzione nei confronti di una ferita, di un cantiere del nostro Paese. Noi ci siamo e ci saremo sempre, quello che e’ successo riaccadra’, bisogna imparare a gestire queste situazioni“: lo ha dichiarato il ministro di beni culturali e turismo Alberto Bonisoli, ...

Terremoto Cosenza : scossa avvertita dalla popolazione - epicentro a Bocchigliero [DATI e MAPPE] : 1/4 ...