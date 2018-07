Terra dei fuochi | ministro Costa | “Daspo ambientale e confisca dei beni per gli

Terra dei Fuochi - il ministro Costa : chi ha avvelenato paga la bonifica : Inviato a Casal di Principe La mappa dei veleni, la messa in sicurezza e le bonifiche delle discariche, ma anche il Daspo per chi inquina e per i corrotti. Sì all?agente provocatore....

Calcio : si sono chiusi ieri gli ottavi di finale dei Mondiali. Passano InghilTerra e Svezia : Si sono chiusi ieri gli ottavi di finale del Mondiale di Russia 2018 con la vittoria ai calci di rigore dell’Inghilterra sulla Colombia. I Tre Leoni spezzano finalmente la maledizione dei rigori e approdano ai quarti di finale di un Mondiale dopo che non accadeva da dodici anni. Nei tempi regolamentari gli inglesi Passano in vantaggio con un rigore del bomber Kane (arrivato già al sesto gol in questo Mondiale superando il record di Lineker come ...

Terra dei fuochi - arriva il decreto Costa : 'Una priorità per il Paese' : 'Sono molto soddisfatto che sia passato il decreto legge che trasferisce la competenza sulla Terra dei fuochi al mio ministero: ora ho la penna, il potere di produrre tutti gli atti conseguenziali in ...

