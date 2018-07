Temptation Island 2018 | data | coppie | tentatori e tutte le anticipazioni

Temptation Island - anticipazioni prima puntata : scoppia la lite tra fidanzati e tentatori : A pochi giorni dalla prima puntata di Temptation Island, in onda lunedì 9 luglio in prima serata su Canale 5, un video su Wittytv anticipa qualche “chicca” che la dice lunga sulle prime dinamiche di...

“Pazzeschi!”. Temptation Island 5 : chi sono i tentatori dell’edizione 2018 : Temptation Island, il programma estivo di Maria De Filippi dedicato alle coppie che decidono di mettersi alla prova sta per iniziare. Infatti, un po’ in ritardo rispetto al passato, il reality condotto da Filippo Bisciglia è alle porte. Le registrazioni di Temptation Island in Sardegna sono già iniziate da un pezzo e sono già arrivate le prime news e i primi grandi colpi di scena. Per la messa in onda, gli spettatori dovranno attendere ...

Temptation Island 2018 - chi sono le coppie in gioco : Qui le coppie vivranno divise all'interno del villaggio, isolato dal resto del mondo: da una parte i fidanzati trascorreranno il loro tempo - tra sport ed escursioni - in compagnia di tredici giovani ...

Mediaset : tornano il GF Vip - l'Isola e Temptation Island Vip : Mediaset pronta per la prossima stagione televisiva 2018-19. Ecco quali saranno le trasmissioni, gli approfondimenti, le serie televisive e le fiction che il pubblico potrà godersi dopo la pausa ...

Temptation Island - i nomi di tutti i tentatori : Lunedì 9 luglio comincia Temptation Island, il reality che metterà a dura prova l'inossidabilità delle coppie partecipanti. Le riprese sono finite e sono iniziati i primi spoiler. La prima coppia di cui si parla è quella formata da Gianpaolo e Martina, che hanno deciso di affrontare l'avventura in Sardegna. Come inizia la loro storia: lei vorrebbe già un figlio, lui rivendica la spensieratezza dei loro 23 anni. Come sarà il loro percorso? ...

Temptation Island 2018 : la presentazione ufficiale delle sei coppie. Ida e Riccardo in crisi? L'indizio social : Tutte le curiosità su Ida e Riccardo, Giada e Francesco, Lara e Michael, Valentina e Oronzo, Martina e Gianpaolo, Raffaela e Andrea.

Temptation Island 2018 - coppie e tentatori in gara : c'è anche il fratello di Luca Onestini : È tutto pronto per il debutto di Temptation Island 2018. Il prossimo giovedì 9 luglio debuttera' su Canale 5 la quinta edizione del reality show condotto da Filippo Bisciglia e anche quest'anno ci saranno sei nuove coppie pronte a mettersi in gioco per testare la 'validita'' del loro sentimento. anche quest'anno alcuni dei protagonisti del reality show arriveranno dal mondo di Uomini e donne, tra cui la coppia composta da Ida e Riccardo. ...