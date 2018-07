Temporali al Nord in rotta nei prossimi giorni verso parte del Centro Sud

Ancora Temporali al Nord mentre il picco del caldo al centro-sud : Sguardo alla situazione Bentrovati amici infiltrazioni di aria più fresca in quota determinano il temporaneo indebolimento del campo di alta pressione che interessa gran parte del Mediterraneo, favorendo condizioni di instabilità soprattutto sul Nord...

Allerta Meteo - ancora violenti Temporali al Nord : attenzione ai fenomeni estremi di Giovedì 5 Luglio [MAPPE e DETTAGLI] : 1/16 ...

Meteo. Forti Temporali al Nord - scatta l’allerta. Ma al Centro-Sud domina il caldo intenso : L'ondata di caldo africano nel Meridione si concretizzerà soprattutto all'estremo Sud e nelle Isole con temperature che supereranno i 35°. Al Nord, invece, resta alto il rischio di temporali e nubifragi, dopo l'acquazzone che ieri ha fatto non pochi danni a Moena: allerta gialla in Lombardia e Veneto.Continua a leggere

Maltempo - violenti Temporali nella notte al Nord dopo la disastrosa alluvione di Moena : Trentino in ginocchio - evacuati e strade chiuse [LIVE] : 1/23 ...

Allerta Meteo - doppio allarme per l’Italia : violentissimi Temporali al Nord - super caldo fino a +40°C al Sud [MAPPE] : 1/22 ...

Meteo - Temporali in arrivo al Nord. Temperature in aumento al Sud - : Attese forti piogge sulle Alpi e in Piemonte, Lombardia, Veneto ed Emilia. Cresce il rischio di grandinate. Anche al Sud tempo instabile, ma il termometro in alcuni casi arriverà a toccare i 35 gradi -...

Meteo - Temporali in arrivo al Nord. Temperature in aumento al Sud : Meteo, temporali in arrivo al Nord. Temperature in aumento al Sud Attese forti piogge sulle Alpi e in Piemonte, Lombardia, Veneto ed Emilia. Cresce il rischio di grandinate. Anche al Sud tempo instabile, ma il termometro in alcuni casi arriverà a toccare i 35 gradi - LE PREVISIONI Parole chiave: ...

Forti Temporali in arrivo in alcune zone del Nord : Bentrovati amici un debole promontorio di alta pressione africana interessa marginalmente la penisola garantendo tempo prevalentemente stabile sul centro-sud della penisola italiana; infiltrazioni di aria più fresca in quota al Nord invece favoriranno...

Sole e caldo al Centro-sud e Isole. Tornano i Temporali al Nord : Sole e caldo al Centro-sud e ISole. Tornano i temporali al Nord Instabilità in aumento dal pomeriggio. caldo intenso al Centro-sud Continua a leggere L'articolo Sole e caldo al Centro-sud e ISole. Tornano i temporali al Nord proviene da NewsGo.

Sole e caldo al Centro Sud - ma al nord ritornano i Temporali : Roma - ANTICICLONE AL Centro SUD, temporali AL nord - L'anticiclone nord africano continuerà a dominare la scena sul gran parte dell'Italia Centro meridionale per buona parte della settimana, ove regalerà Sole prevalente e clima ancora pienamente estivo. Al nord, invece, esso perderà energia, eroso da una depressione in avanzamento da Ovest che porterà temporali soprattutto su Alpi e Prealpi ma localmente anche in ...

Meteo - l'estate fugge via nel weekend : piogge e Temporali da Nord a Sud : Bomba scandinava quasi alle spalle. Ma la sua coda, che colpisce da Nord a Sud, lascia ancora il segno con più di qualche forte rovescio sparso ad allontanare l'estate appena iniziata. Nella giornata ...

In arrivo forti Temporali su regioni nord-orientali e adriatiche : Roma, 21 giu. , askanews, L'arrivo di un nucleo di aria fredda, legato a una saccatura presente sulla penisola scandinava, determinerà sull'Italia un rapido ma significativo peggioramento delle ...

Maltemo : forti Temporali in arrivo a Nord : ANSA, - ROMA, 21 GIU - forti temporali da oggi pomeriggio su Lombardia e Veneto, in estensione al Friuli Venezia Giulia e, dalle prime ore di domani, a Liguria, Emilia-Romagna, Toscana, Marche, ...

In arrivo forti Temporali su regioni nord-orientali e adriatiche : Roma, 21 giu. , askanews, - L'arrivo di un nucleo di aria fredda, legato a una saccatura presente sulla penisola scandinava, determinerà sull'Italia un rapido ma significativo peggioramento delle ...