Tecnologia e innovazione La sfida dei leader secondo GroupM e Teh Ambrosetti

Tecnologia e sostenibilità - ecco il Premio Innovazione 2018 di Leonardo : Quarto e ultimo ambito di ricerca è l' economia circolare , disciplina che rivede in chiave sostenibile il modello di economia lineare per introdurre un sistema in grado di autoalimentarsi, ...

Costa d’Avorio - un nuovo fondo per finanziare scienza - Tecnologia e innovazione : È stato creato in Costa d’Avorio il fondo per la scienza, la tecnologia e l’innovazione (FONSI) finalizzato all’erogazione di finanziamenti per la ricerca scientifica. Lo ha annunciato mercoledì a Yamoussoukro il ministro ivoriano della Comunicazione e portavoce del governo, Bruno Nabagné Koné. Questo fondo, frutto di un partenariato scientifico fra la Costa d’Avorio e la Svizzera, rientra nell’attuazione del ...

La Tecnologia tra efficienza - innovazione e criticità : La tecnologia tra efficienza, innovazione e criticità È la protagonista dei nostri tempi e del futuro: la tecnologia, al tempo stesso nostra amica e nemica. Da un lato incognita e preludio di una mutazione sociale e culturale, dall’altro valida alleata dell’uomo e del progresso. Stasera a Hashtag24 Parole ...

Settimana della scienza - della Tecnologia e dell'innovazione 2018 : La Settimana Italia-Cina della scienza, della tecnologia e dell'innovazione rappresenta la principale piattaforma italiana di cooperazione con la Cina in ambito scientifico e tecnologico, ed è finalizzata a creare partenariati ...

Campus Party : Tecnologia e innovazione a Milano - anche in tenda : Arriva, infatti, in Italia a Fiera Milano Rho la seconda edizione di Campus Party, la tappa italiana del più grande festival internazionale sul mondo dell'innovazione e della creatività. Campus Party:...

Innovazione e nanoTecnologia : i risultati ottenuti dall'Accademia cinese delle Scienze in numerose tecnologie chiave : ... nella nano-stampa ecologica e nella nano-tecnologia per la salute riflettono gli sforzi compiuti a partire dalla ricerca di base nella nano-scienza, per arrivare al sistema di materiali chiave, al ...

Climate-KIC protagonista a R2B 2018 : innovazione e Tecnologia contro i cambiamenti climatici : Climate-KIC Italy sarà tra i protagonisti di R2B – Research to Business 2018, il 13° Salone Internazionale della Ricerca industriale e delle Competenze per l’innovazione, che si terrà il 7 e l’8 giugno a BolognaFiere (Padiglione 33). R2B – Research to Business è l’evento di riferimento in Italia per l’offerta multisettoriale di nuove tecnologie e competenze, ma anche per scoprire le politiche per la competitività, la ricerca del ...

Tecnologia. A Ravenna un convegno sull'innovazione delle energie in ambito marino : Alle 16.40 si aprirà la discussione con i partecipanti mentre le conclusioni sono affidate a Palma Costi, assessora alle Attività produttive, piano energetico ed economia verde della Regione Emilia-...