Teatro del fuoco | il 7 luglio la mostra fotografica ' Interpretazione del fuoco'

Ultime dal mondo del Teatro. Prossimamente tornerà Gigi Proietti con 'Kean' - : ... fino a Elio Germano e Teho Teardo in 'Viaggio al termine della notte' da Céline a 'Tivoli chiama! Il Festival delle Arti': sono alcuni degli spettacoli teatrali in scena nel prossimo week end. ANSA

Teatro : torna a Milano ‘Tramedautore’ - festival delle drammaturgie : Milano, 4 lug. (AdnKronos) – torna a settembre, a Milano, ‘Tramedautore’, il festival internazionale delle drammaturgie ideato e organizzato da Outis-Centro nazionale di drammaturgia contemporanea. Giunto alla sua diciottesima edizione, è accolto anche quest’anno dal Piccolo Teatro. La direzione artistica è stata affidata a Michele Panella.Questa edizione, spiegano gli organizzatori, è “inserita tra le iniziative ...

Teatro : torna a Milano ‘Tramedautore’ - festival delle drammaturgie (2) : (AdnKronos) – Il festival, inoltre, prosegue l’indagine sulla contemporaneità attraverso diversi sguardi e linguaggi, verbali e non verbali. “Abbiamo quindi selezionato alcune delle esperienze artistiche più vivaci della scena emergente italiana realizzate da giovani”, perché i giovani sono “indipendenti e inquieti”.La rassegna apre venerdì 14 settembre alle 19.30 con la prima milanese de ‘Il ...

Alberto Vanelli confermato presidente della Fondazione Teatro Ragazzi e Giovani : ... non solamente dal punto di vista gestionale, ma anche " e soprattutto " sul piano della qualità e dell'interesse dell'offerta di spettacoli e produzioni, curata dal Direttore Artistico Graziano ...

Torna il festival 'Paesaggi e oltre' Teatro e musica nelle terre Patrimonio dell'Umanità : Il costo per l'ingresso agli spettacoli è di 10 euro, mentre è gratuito per gli incontri sul territorio. Per informazioni è possibile chiamare il numero 3392532921 o visitare il sito ...

La 4° edizione di META - il Meeting delle Accademie Teatrali Europee al Teatro della Pergola Meeting of European Theatre Academies 2018 : ... una serie di seminari, conferenze, workshops e spettacoli sui metodi delle pedagogie Teatrali applicate nelle Accademie Europee. La manifestazione rivolta principalmente ai giovani studenti attori e ...

Presentata la 'Giornata siciliana dell'atleta' : si terrà il 7 luglio al Teatro antico di Catania : "Una giornata di festa dedicata allo sport e ai suoi protagonisti, a chi con impegno e dedizione si distinto in competizioni locali e internazionali - ha commentato Musumeci -.Un evento che ha una ...

Teatro - presentata la stagione del Trianon : le novità del 2019 - : Due le formule di abbonamento: a tutti i dieci spettacoli, oppure a sette titoli a scelta, con prezzi che vanno rispettivamente da 120 e 100 euro, al netto dei diritti di prevendita. Per gli "over ...

Teatro del Fuoco 2018. Avviata la vendita dei biglietti : Gli spettacoli del Teatro del Fuoco quest'anno si moltiplicano, con l'obiettivo di offrire al proprio pubblico, consolidato negli anni, ancora più occasioni per vivere un'esperienza indimenticabile ...

5° Festival del Mimo e del Teatro gestuale : Saranno tutti spettacoli rigorosamente muti ma che sapranno abilmente spaziare tra i generi più diversi: visual comedy, clown, circo, Teatro e danza aerea. Ci sarà l'immancabile mercatino artistico e ...

Teatro Verdi - 10 domande del Meetup ABG Salerno a De Luca e Napoli. : Mancano i costi analitici di produzione quanto ad artisti, tecnici, fornitori, allestimenti; manca una politica dei prezzi per famiglie, minori, disabili, under 30. Perché il Comune non promuove ...

Massafra - Taranto - - Al via la rassegna "Passi segreti" - a cura del Teatro delle Forche : Ticket spettacoli 'Inganni', 'Incontri', 'Incanti', 'Intrighi': intero 10 euro / ridotto 8 euro , per gruppi di almeno 8 persone e per chi acquista la card 'Passi segreti', valida per tutti gli ...