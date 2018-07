Taser per le forze dell' ordine | come funziona la pistola elettrica non letale

Forze dell’ordine - al via l’uso del Taser tra incertezze e perplessità : Sono 30 i TASER che faranno parte della dotazione delle Forze dell’Ordine entro pochissimo tempo. E’ stato firmato il Decreto che ne autorizza l’uso provvisorio sperimentale, quale deterrente, con una modalità d’utilizzo che ne prevede un’introduzione graduale, accompagnata da un doveroso corso introduttivo. L’uso che ne seguirà nelle 11 città prescelte prevede infatti una successiva relazione. Quanto ...

Sicurezza : Toti - Genova parteciperà a sperimentazione Taser : Milano, 5 lug. (AdnKronos) – “Ho sentito al telefono il ministro Matteo Salvini, la città di Genova parteciperà come promesso alla sperimentazione del taser, la pistola elettrica in dotazione alle nostre forze dell’ordine”. Lo scrive su Facebook il governatore della Regione Liguria, Giovanni Toti, concludendo: “Bene così! Cambiamo insieme l’Italia”. L'articolo Sicurezza: Toti, Genova parteciperà a ...

Sicurezza : Toti - Genova parteciperà a sperimentazione Taser : Milano, 5 lug. (AdnKronos) - "Ho sentito al telefono il ministro Matteo Salvini, la città di Genova parteciperà come promesso alla sperimentazione del taser, la pistola elettrica in dotazione alle nostre forze dell’ordine". Lo scrive su Facebook il governatore della Regione Liguria, Giovanni Toti, c

Sicurezza : Toti - Genova parteciperà a sperimentazione Taser : Milano, 5 lug. (AdnKronos) – “Ho sentito al telefono il ministro Matteo Salvini, la città di Genova parteciperà come promesso alla sperimentazione del taser, la pistola elettrica in dotazione alle nostre forze dell’ordine”. Lo scrive su Facebook il governatore della Regione Liguria, Giovanni Toti, concludendo: “Bene così! Cambiamo insieme l’Italia”. L'articolo Sicurezza: Toti, Genova parteciperà a ...

Al via in 11 città la sperimentazione del Taser : La pistola elettrica, che immobilizza la persona per pochi secondi, sarà usata da carabinieri, polizia e Guardia di Finanza e dovrà essere utilizzata secondo regole precise. Per l'Onu è uno strumento ...

Premio Strega 2018 - cresce l’attesa per il vincitore : sTasera alle 23 in diretta su Rai 3 : cresce l'attesa per la serata finale del Premio Strega 2018. stasera dalle 22:30 sulla Rai inizierà lo spoglio dei voti depositati nell'urna dagli Amici della domenica, per poi dare spazio alle 23 alla diretta televisiva su Rai 3. Il momento più atteso dalla comunità di lettori, editori e scrittori nel nostro paese è dunque arrivato. Favoriti, tra la cinquina, Janeczek, Balzano e D'Amicis.Continua a leggere

Taser : via alla sperimentazione in 11 città : Esulta il ministro dell’Interno Matteo Salvini: firmato il decreto che avvia la sperimentazione in 11 città del Taser, la pistola che utilizza una scarica elettrica per immobilizzare i potenziali malviventi. Sarà utilizzata inizialmente dalle forze dell’ordine a Milano, Napoli, Torino, Bologna, Firenze, Palermo, Catania, Padova, Caserta, Reggio Emilia e Brindisi. La sperimentazione sarà affidata alla Polizia di Stato, ai Carabinieri e alla ...

Taser per le forze dell’ordine - parte sperimentazione in 11 città : Taser per le forze dell’ordine, parte sperimentazione in 11 città Taser per le forze dell’ordine, parte sperimentazione in 11 città Continua a leggere L'articolo Taser per le forze dell’ordine, parte sperimentazione in 11 città proviene da NewsGo.

Taser : firmato il decreto - via alla sperimentazione in 11 città : Esulta il ministro dell’Interno Matteo Salvini: firmato il decreto che avvia la sperimentazione in 11 città del Taser, la pistola che utilizza una scarica elettrica per immobilizzare i potenziali malviventi. Sarà utilizzata inizialmente dalle forze dell’ordine a Milano, Napoli, Torino, Bologna, Firenze, Palermo, Catania, Padova, Caserta, Reggio Emilia e Brindisi. La sperimentazione sarà affidata alla Polizia di Stato, ai Carabinieri e alla ...

Via alla sperimentazione del Taser in 11 città tra cui Milano - Firenze e Napoli : La pistola elettrica sarà in dotazione alle forze dell'ordine. 'E' un'arma di dissuasione non letale, e un importante deterrente' spiegano dal ministero dell'Interno -

Cristiano Ronaldo-Juventus : l’agente di CR7 convocato da Florentino Perez - l’incontro già sTasera? : convocato un incontro d’urgenza: il presidente del Real Madrid Florentino Perez e l’agente di Cristiano Ronaldo potrebbero parlare già stasera del futuro dell’attaccante portoghese Rumors su rumors, sul web impazzano notizie legate a Cristiano Ronaldo e la tanto chiacchierata trattativa con la Juventus. Dopo l’offerta del Real Madrid per l’attaccante portoghese, dalla Spagna arriva un’altra ...

Taser alle forze dell'ordine - parte la sperimentazione in 11 città - : Firmato il decreto che avvia l'uso in prova della pistola elettrica per Polizia, Carabinieri e GdF. La prima fase seguirà un disciplinare messo a punto per la formazione dei militari. Salvini: ...

Sicurezza - via a sperimentazione Taser per forze ordine : È stato firmato oggi il decreto che dà il via alla sperimentazione del Taser, la pistola elettrica che sarà data in dotazione alle forze dell'ordine. Sarà usato inizialmente in 11 città: Milano, ...

Taser alle forze dell’ordine - parte la sperimentazione in 11 città : Taser alle forze dell’ordine, parte la sperimentazione in 11 città Firmato il decreto che avvia l’uso in prova della pistola elettrica per Polizia, Carabinieri e GdF. La prima fase seguirà un disciplinare messo a punto per la formazione dei militari. Salvini: importante arma deterrente utile per incolumità ...