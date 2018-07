Taser | firmato il decreto | via alla sperimentazione in 11 città

blogo

: Via alla sperimentazione del Taser per le forze dell'ordine. Firmato il decreto. Sarà usato inizialmente in 11 cit… - RaiNews : Via alla sperimentazione del Taser per le forze dell'ordine. Firmato il decreto. Sarà usato inizialmente in 11 cit… - Scisciano : Taser in 11 città, Salvini: il suo utilizzo è un importante deterrente: #ILMONITO È stato firmato ieri il decreto c… - sinapsinews : Taser alle forze dell'ordine -

(Di giovedì 5 luglio 2018) Esulta il ministro dell’Interno Matteo Salvini:ilche avvia lain 11del, la pistola che utilizza una scarica elettrica per immobilizzare i potenziali malviventi. Sarà utilizzata inizialmente dalle forze dell’ordine a Milano, Napoli, Torino, Bologna, Firenze, Palermo, Catania, Padova, Caserta, Reggio Emilia e Brindisi. Lasarà affidataPolizia di Stato, ai Carabinieri eGuardia di Finanza. "È un'arma di dissuasione non letale ed il suo utilizzo è un importante deterrente - ha dichiarato il vicepremier - può risultare più efficace e soprattutto può ridurre i rischi per l'incolumità personale degli agenti. Credo che la pistola elettrica sia un valido supporto, come dimostra l'esperienza di molti paesi avanzati, tra cui gli Stati Uniti, il Regno Unito, la Francia e la Svizzera". ...