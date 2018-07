Taranto | scoperta una “zecca” clandestina nascosta tra gli uliveti | stampati 8 milioni di

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 5 luglio 2018) Una ‘zecca‘dove venivano prodotte banconote da 50 euro di pregevole fattura è statain una abitazione rurale tra glidella provincia didai finanzieri del Nucleo di Polizia Economico finanziaria di Napoli e dal Nucleo speciale di polizia valutaria di Roma. Tre falsari campani di 43, 58 e 31 anni, sono stati arrestati. La Guardia di Finanza li ha sorpresi mentre erano al lavoro: hanno tentato la fuga ma sono stati raggiunti e bloccati. Avevano già stampato 8di euro falsi, pronti per lo spaccio. Nel laboratorio clandestino sono stati trovati macchinari particolarmente sofisticati, come stampatrici off set, particolarmente voluminosi e altamente performanti. Per individuare il laboratorio sono stati impiegati anche mezzi aerei del gruppo aeronavale della Guardia di Finanza diL'articolouna ...