TAR non sospende multa Antitrust su Wind Tre per fibra ottica : Antitrust:Tar,no sospesa multa 4,2 mln Wind per fibra ottica Per Autorità pratica commerciale scorretta per le informazioni ROMA Il TAR ha deciso che non ci sarà alcuna sospensione della multa ...

Sara Tommasi confessa che non potrà divenTARe mamma : Sara Tommasi confessa di essere innamorata, svelando però che non potrà coronare il sogno di diventare mamma. La showgirl infatti è ancora in terapia per curare il bipolarismo di cui soffre e che in passato l’ha trascinata in un vortice di dolore, sofferenza ed errori. Oggi, come ha raccontato più volte, Sara Tommasi è tornata a sorridere grazie all’aiuto della famiglia e degli amici, ma soprattutto ad un nuovo amore, che le ha dato ...

F1 – Verstappen sorridente a Silverstone - ma il titolo è troppo lontano : “non possiamo lotTARe per il Mondiale” : Reduce dalla splendida vittoria al Gp d’Austria, Max Verstappen racconta le sensazioni con le quali arriva alla gara di Silverstone Un nuovo round del campionato Mondiale di F1 è alle porte. Inizia ufficialmente domani il weekend del Gp di Gran Bretagna, decimo appuntamento stagionale, con le prime sessioni di prove libere. I piloti però, sono già a Silverstone e, oggi, hanno incontrato la stampa per raccontare le sensazioni con le ...

Piccoli rifiuti elettrici - 73% italiani non sa dove butTARli : Milano, 5 lug., askanews, - Da due anni il Decreto 121 'Uno contro zero' garantisce la possibilità di abbandonare senza oneri Piccoli rifiuti elettrici ed elettronici presso i grandi negozi di settore,...

Soldi Lega - Salvini : 'Vado da MatTARella - non possono metterci fuorilegge' : "Ne parlerò con il presidente della Repubblica, garante della Costituzione e dei diritti dei cittadini". A dirlo, tornando sul tema del sequestro di 49 milioni di euro del partito, è il leader della ...

Lega : non possono metterci fuorilegge - ne parleremo a MatTARella : Roma, 5 lug., askanews, - 'Milioni di italiani per bene si riconoscono nell'azione della Lega. Mettere fuorilegge un partito per, eventuali, errori di altri risalenti a dieci anni fa non garantisce ...

Il TAR conferma : Maurizio Abbatino - il "Freddo" della Banda della Magliana - non avrà più la scorta : Maurizio Abbatino, boss pentito della Banda della Magliana, soprannominato il "Freddo", ha perso il diritto alla scorta. Come riporta il Messaggero, il Tar ha infatti confermato la decisione di privare Abbatino del diritto alla protezione, presa dalla Commissione Centrale tre anni fa. Queste le motivazioni del Tar nella sentenza:Il collaboratore è stato ammesso al programma di protezione il 21 luglio 1993 e da allora ha iniziato a ...

L'addio ai vitalizi dei parlamenTARi?Non sarà facile : rischio denunce penali : Oggi scadono i termini per gli emendamenti alla delibera Fico. Ma gli ex deputati sono già sul piede di guerra. E minacciano azioni legali. Anche penali Segui su affaritaliani.it

Niccolò BetTARini parla dopo l'aggressione : "Prima le provocazioni e poi le botte. Non ho capito nulla" : Neanche una settimana fa, Niccolò Bettarini è stato accoltellato da quattro ragazzi, due italiani e due albanesi, fuori dalla discoteca Old Fashion di Milano. Il figlio di Simona Ventura e Stefano ...

‘Noi non stiamo con Salvini’ : le sTAR che hanno risposto all’appello di Rolling Stone Italia : Il numero di Luglio 2018 di Rolling Stone Italia ha una copertina molto chiara: “Da adesso chi tace è complice”. Il magazine di cultura e spettacolo, come spiega anche dalle pagine del sito Internet, ha chiamato gli artisti Italiani a dichiarare apertamente la propria opinione in merito alle posizioni del leader della Lega, titolando molto chiaramente “Noi non stiamo con Salvini”. Noi non stiamo con Matteo Salvini. ...