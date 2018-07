Talim entra nel roster di Soul Calibur 6

eurogamer

(Di giovedì 5 luglio 2018)6 sarà disponibile soltanto in autunno, precisamente il 19 ottobre 2018, ma Bandai Namco ha voluto oggi alimentare l'hype dei fan annunciando un gradito ritorno all'interno deldel picchiaduro in uscita per PS4, Xbox One e PC.Come segnalano i colleghi di Eurogamer.net, la combattente, vecchia gloria della seriela cui ultima apparizione risale al 2008 in4, farà parte della lista dei personaggi del gioco. Bandai Namco lo ha voluto annunciare pubblicando un nuovo trailer di gameplay dedicato alla lottatrice. Nel trailer possiamo dare un'occhiata in anticipo al moveset di, il cui ritorno farà sicuramente felici i giocatori più nostalgici di6.Che ne pensate dell'annuncio del ritorno di? Credete sia giusto fare spazio nelad una delle combattenti più anziane dell'intera serie?Read more…