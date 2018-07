Talea | il cocktail bar di “cucina liquida” di Filippo Sisti

gqitalia

: TALEA Cocktail Bar di Filippo Sisti: semplicemente PERFETTO! - TBessence : TALEA Cocktail Bar di Filippo Sisti: semplicemente PERFETTO! - Zero_Milano_ : Quasi fosse una cucina stellata, TALEA crea un’esperienza avvicinabile a quella di un ristorante gourmet: 180 ingre… -

(Di giovedì 5 luglio 2018) Sia ben chiaro, questo non è il solitobar. Non pensate di accomodarvi al bancone di, inaugurato il 25 giugno in un cortile industriale alle spalle del Naviglio Grande – e ordinare un semplice Spritz: qui – avverte subito, anima del locale, già celebrato bartender di “Carlo e Camilla in Segheria”, si viene come si va in un ristorante stellato. Senza fretta, senza approssimazioni, e con la voglia di fare un’esperienza.in natura si dice quando si stacca una parte della pianta originaria per metterla altrove a radicare: qui parliamo di unbar sperimentale, una sorta di taglio creativo, dove ogni pagina della sua volutamente complessa drink list dà vita ad una nuova pagina. 14 i signaturedella prima drink list: tantissimi gli ingredienti, plurime le lavorazioni (macerazioni, infusioni, fermentazioni e profumi) che hanno richiesto ...