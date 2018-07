Takagi & Ketra con Giusy Ferreri Video | “Amore e capoeira” è la hit dell’estate?

Amore e Capoeira di Takagi & Ketra feat. Giusy Ferreri e Sean Kingston ai vertici delle classifiche - tra i tormentoni dell’estate 2018 : Amore e Capoeira di Takagi & Ketra feat. Giusy Ferreri e Sean Kingston si conferma tra i tormentoni di questa estate 2018. Scritto da Al. Merli - F. Abbate - F. Clemente - K. Anderson, la canzone vede i produttori multiplatino Takagi & Ketra feat. Giusy Ferreri e Sean Kingston conquistare la vetta delle classifiche. Amore e Capoeira è disco d’oro in Italia e il sound estivo del brano l vede al primo posto della classifica Fimi/Gfk di ...

Jovanotti - “Affermativo” il nuovo singolo/ Audio - in radio da venerdì : Takagi & Ketra hanno lavorato al remix : Jovanotti, “Affermativo” è il nuovo singolo tratto dall'album "Oh Vita!", ecco l'Audio streaming mentre in radio arriva venerdì: Takagi & Ketra hanno lavorato al suo remix.(Pubblicato il Wed, 13 Jun 2018 17:48:00 GMT)

Wind Music Awards 2018, anticipazioni prima puntata tv Wind Music Awards 2018: due serate a base di Musica per Rai 1 che trasmette in due martedì - 5 e 12 giugno - quanto registrato ieri sera e stasera all'Arena di Verona. E noi seguiremo live su TvBlog la prima puntata tv a partire dalle 20.30. Nessuna diretta tv, quindi, ma comunque ci attendono due serate fiume, al via dalle 20.30 con la conduzione di Carlo Conti

Takagi & Ketra e Giusy Ferreri insieme per “Amore e Capoeira” sarà tormentone? : Dopo il new vintage 60’s de “L’esercito del selfie” e la retrowave italo-disco di “Da sola in the night” questa volta Takagi & Ketra faranno ballare con un futuristico Baile do Favela, il ritmo brasiliano partito dai sobborghi di Rio e Sao Paulo che sta spopolando in tutto il globo, accompagnato da una melodia killer cantata dall’inconfondibile voce di Giusy Ferreri e con la collaborazione della superstar Americana/Jamaicana Sean Kingston ...

