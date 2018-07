Surface Andromeda | sviluppatore realizza la prima app compatibile con due display

Andromeda e Surface Go hanno già ottenuto la certificazione FCC : La questione relativa alla cancellazione di Andromeda, nata con l’articolo pubblicato da Mary Jo Foley per conto di ZDNet, ha fatto discutere di sè rappresentando un’eventualità inaspettata e decisamente deludente. Nel frattempo scopriamo che il “dispositivo mobile definitivo” avrebbe già ottenuto la certifiazione FCC superando a pieni voti i requisiti minimi delle onde elettromagnetiche imposte dalla Commissione federale ...

Surface Andromeda è stato già cancellato? : Mentre Windows Central e The Verge si mostrano più che ottimisti riguardo il Surface Andromeda, ZDNet, un altro blog molto vicino a Microsoft, ribalta totalmente la situazione. Secondo quanto riportato dalla giornalista Mary Jo Foley, il cosiddetto dispositivo mobile definitivio non verrà commercializzato sicuramente entro quest’anno poichè attualmente le componenti di quel che conosciamo come Windows Core OS non saranno pronte in tempo ...

Surface Andromeda : ecco come Microsoft tenterà di risolvere il problema delle app : Il Surface Andromeda sarà un dispositivo utile nell’ambito della produttività permettendo agli utenti di avere un vero PC all’interno di uno chassis completamente tascabile e, ovviamente, con il supporto alle funzionalità telefoniche.-- Tuttavia, nonostante il device non sia stato nemmeno ancora presentato ufficialmente se non attraverso dei teaser e concept, in molti si chiedono già come Microsoft risolverà il problema delle ...

A partire da oggi Surface Andromeda non è più un semplice rumor : Fino ad ora abbiamo considerato il Surface Andromeda come un’indiscrezione altamente affidabile e attendibile ma pur sempre un’indiscrezioni; a partire da oggi le cose cambiano. I colleghi di The Verge, il blog di tecnologia più famoso al mondo, sono riusciti ad ottenere alcuni documenti interni a Microsoft tra cui una mail inviata ad alcuni dipendenti dove la stessa compagnia riporta l’esistenza di un dispositivo Surface ...

Panos Panay allude con una foto al futuro Surface Andromeda? : Surface Andromeda si appresta a diventare il dispositivo mobile d’eccellenza con i vari fan Windows 10 Mobile che lo attendono impazientemente e la stessa Microsoft che lo reputa un importante progetto. Un tweet contenente un’immagine pubblicato da Panos Panay, il responsabile di tutto il comparto hardware targato Microsoft, sul proprio profilo ufficiale ha attratto l’attenzione, e forse anche l’immaginazione, di molti ...

iPhone 2019 : caleranno i prezzi. Scelta dettata dal prossimo Surface Andromeda? : Nel corso del prossimo autunno, dovrebbero “spuntare” i nuovi iPhone 2019, che andranno a sostituire l’attuale iPhone X. E si vocifera di tre diversi modelli, che si distingueranno principalmente in funzione della diversa diagonale del display: dai 5,8 pollici del più piccolo, ai 6,5 pollici del più voluminoso, passando per una versione intermedia con display da 6,1 pollici. I rumor riguardano anche i prezzi: il dispositivo più piccolo dovrebbe ...

Surface Andromedà avrà una cerniera ruotabile a 360 gradi [Rumor] : Ogniqualvolta Microsoft rilascia una nuova build Redstone 5 troviamo sempre dei riferimenti al Surface Andromeda, il futuro device 3 in 1 dotato di doppio display e supporto ai programmi win32 tramite virtualizzazione. Anche con la build 17704 rilasciata poche ore fa nel ramo Fast del programma Insider, il noto leaker WalkingCat ha scoperto ulteriori novità riguardanti il comportamento che il software dovrà assumere su questo “dispositivo ...

Surface Andromeda e HoloLens 2 saranno dotati dello Snapdragon 1000 di Qualcomm? : Che Qualcomm, con l’aiuto di Microsoft, stia lavorando ad un futuro processore denominato Snapdragon 1000 per Windows 10 on ARM è ormai diventata una certezza, ma ciò che è emerso oggi è alquanto interessante. A quanto pare i 2-in-1 e i notebook non saranno le sole due categorie di device ad essere dotati del prossimo processore mobile in quanto il Colosso di Redmond avrebbe già deciso di introdurlo anche nel Surface Andromeda e nel visore ...

Il Surface Andromeda potrà telefonare? Spunta una nuova conferma : Il Surface Andromeda è stato più volte descritto dai rumor come un device 3-in-1 in grado di sostituire un PC, un tablet e uno smartphone senza limitazioni eccessive. In molti da sempre si chiedono se il futuro dispositivo mobile definitivo sarà in grado di telefonare anche perchè, se così non fosse, non potrà in alcun modo essere considerato un vero e proprio prodotto mobile. Dopo aver visto l’implementazione delle API telefoniche in ...

Surface Andromeda sarà un successo ovvero un flop? Valutiamolo attraverso recenti studi : Il Surface Andromeda, ossia il dispositivo mobile che dovrebbe consentire a Microsoft di rientrare nel settore della telefonia, appare sempre più sulla cresta dell’onda. Gli appassionati del Mondo di Redmond lo acclamano, ma anche gli storici detrattori restano a guardare ad occhi spalancati. E, in questo contesto, la domanda sorge spontanea: il Surface Andromeda sarà un successo, ovvero un flop? Riuscirà a guadagnare una considerevole fetta di ...

Svelata la roadmap di Surface : Andromeda nel 2018 - Surface Pro 6 nome in codice Carmel e tanto altro ancora! : Dopo aver svelato quella che potrebbe essere la data di commercializzazione di HoloLens 2, i colleghi di Thurrot.com riportano la roadmap ufficiale dell’intera famiglia Surface. Ormai Surface è uno dei settori più interessanti per la community di Microsoft con dispositivi innovativi, interessanti e in grado di alzare l’asticella dei TOP di gamma degli OEM. I Surface, infatti, sposano perfettamente la filosofia di Windows 10 e il suo ...

Intel afferma che la generazione del Surface Andromeda arriverà entro la fine dell’anno : Se da un lato Microsoft continua a tenere segreto il progetto Surface Andromeda, dall’altro sembra che Intel lo abbia appena svelato pubblicamente. Il Computex 2018 di Tapei, ormai concluso, si è rivelato molto interessante soprattutto per l’avvento di una nuova categoria di PC: quelli dotati di due display, sprovvisti di tastiera e basati fondamentalmente sul touch e sulla penna. Abbiamo visto, infatti, il Lenovo Yoga Book 2 e i ...

Surface Andromeda : Intel già ha realizzato un primo prototipo? : A quanto pare nei prossimi anni potremmo assistere alla nascita di una nuova categoria dei PC: quelli dotati di due display e dedicati a tutti coloro che utilizzano i device per prendere appunti con le penne touch. La testata PC World si è recata pochi giorni fa nella sede di Intel, a Santa Clara, dove ha fatto un tour abbastanza approfondito dei vari laboratori tecnici scoprendo un nuovo e interessante prototipo hardware denominato Tiger ...

Surface Andromeda si mostra in un interessante concept molto dettagliato : La community di Windows 10 Mobile e della famiglia Surface continua ad attendere l’annuncio ufficiale di quel che conosciamo oggi con il nome in codice di Surface Andromeda e, secondo le indiscrezioni, è solo questione di mesi. Nel frattempo, gli utenti immaginano come potrà essere il futuro dispositivo analizzandone anche i particolari ed è proprio per tale motivo che sono molti i designer che realizzano concept su questo prodotto ...