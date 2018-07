Superbike Misano | Rea | «È una delle mie gare preferite»

Superbike - GP San Marino 2018 : ultimo round prima della pausa estiva. La Ducati vuole rialzare la voce a Misano Adriatico : La Superbike torna in Italia. Sul circuito di Misano Adriatico, dedicato alla memoria di Marco Simoncelli, va in scena il nono appuntamento della stagione 2018. Un round particolarmente atteso dalla Ducati, che in casa spera di tornare a vincere una gara. Manca da aprile, da quando Chaz Davies vinse la seconda manche ad Aragon. La Rossa e il britannico ne avrebbero bisogno, per tenere aperto un Mondiale che sembra aver già preso la direzione di ...