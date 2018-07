Sul red carpet di Chopard sfilano 71 meraviglie

Ivan Zaytsev dopo gli inSulti sui social : “I vaccini salvano la vita - la salute è un bene sociale : lo ho fatto per mia figlia. Offese incredibili” : Ivan Zaytsev ha subito insulti pesantissimi sui social network dopo aver postato una foto con la piccola figlia Sianna e scrivendo che l’aveva portata a fare il vaccino contro il meningocco. Lo Zar si è preso cura della piccola nata pochi mesi fa e ha deciso di sensibilizzare i suoi followers sull’importanza dei vaccini. Apriti cielo. Una valanga di calunnie e ingiurie contro l’icona del volley italiano che è rimasto incredulo ...

Lega - quei 49 milioni sono un'eredità Sul partito chiunque sia stato condannato : Da una parte Salvini definisce 'politico' il processo a Bossi e Belsito, dall'altra vuole prenderne le distanze: ma un simile, recente passato pesa

Take Two : Red Dead Redemption 2 sarà un successo ma non bisogna aspettarsi gli stessi riSultati di GTA 5 : L'annuncio della data di uscita di Red Dead Redemption 2 ha avuto il suo impatto sulle decisioni della altre compagnie, che hanno deciso di spostare le date di lancio dei propri titoli. A quanto pare, nessuno vuole vedersela direttamente con il nuovo gioco di Take Two e Rockstar.La maggior parte dei titoli hanno la loro uscita programmata per il prossimo anno, con febbraio, soprattutto,che è diventato un mese molto affollato.Tutti sembrano ...

ILIAD Come portare il credito Sulla nuova scheda : Posso trasferire il credito telefonico della mia scheda su ILIAD ? Come passare a ILIAD senza perdere il credito telefonico che ho sulla mia scheda.

L'investimento Sul talento : la predica e la pratica : Nei giorni scorsi, in maniera non voluta, una coincidenza temporale ha fatto incrociare due "piccole" iniziative rivolte ad under 30. Due attività diverse per programmazione, tipologia e obiettivi e con un punto di contatto: entrambe promosse dall'Agenzia Nazionale per i Giovani. Si tratta di una coincidenza che aiuta a declinare, insieme, la "pratica" dopo la "predica" o viceversa; a tenere cioè legate le cose dette e discusse in ...

OnePlus 6 Red è ufficiale e pronto per l’esordio Sul mercato : Così come preannunciato da OnePlus, è finalmente arrivato il momento dell'esordio ufficiale sul mercato della variante rossa di OnePlus 6 L'articolo OnePlus 6 Red è ufficiale e pronto per l’esordio sul mercato proviene da TuttoAndroid.

Kasper Schmeichel Sulle orme di Peter - parate incredibili e talento pazzesco ma è il portiere croato Subasic a fare festa : Si è concluso il quarti match valido per i Mondiali in Russia del 2018, partita incredibile e ricca di colpi di scena quella tra Croazia e Danimarca. Succede tutto nei primi minuti, apre le marcature Jorgensen, al 4' il pareggio da parte dello juventino Mandzukic. La Danimarca ci prova con le rimesse lunghe da parte di Knudsen mentre la Croazia con maggiore qualità. Il risultato però non cambia più, si va prima ai supplementari, rigore per ...

Formula 1 Austria - colpi di scena incredibili : forfait di Hamilton e Bottas - eSulta Vettel ma vince Verstappen : Formula 1 Austria – Si è concluso il gran premio d’Austria di Formula 1, clamorosi colpi di scena ed importanti indicazioni per il proseguo del campionato. Doppio ritiro pesantissimo per la Mercedes, problemi prima per Bottas e poi per Hamilton costretti a dare forfait, ne approfitta Verstappen che vince la gara con grande sorpresa ma merito per quanto fatto vedere in pista ma soprattutto la Ferrari. Al secondo posto un ottimo ...

Formula 1 - GP Austria : la guida del pilota per conoscere tutto Sul red Bull Ring di Zeltweg : Il GP dell'Austria è il nono appuntamento del Mondiale di F1. Con la "guida del pilota" vi portiamo in pista per spiegarvi tutte le particolarità del Red Bull Ring di Zeltweg. Punti per il sabato ...

Red Bull Cliff Diving 2018/ Tuffi - streaming video e diretta tv - orario e riSultato live - Bilbao - : diretta Red Bull Cliff Diving 2018: info streaming video e tv, vincitore e orario della seconda tappa, attesa oggi 30 giugno a Bilbao, Spagna.