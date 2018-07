Su Nintendo Switch arriva una valanga di classici da sala giochi

Skyrim : niente mod per Nintendo Switch : Se siete degli appassionati di The Elder Scrolls V e avete deciso di giocare Skyrim in tutta comodità sulla vostra Nintendo Switch, oppure avete intenzione di farlo, ebbene dovete sapere che almeno per il momento all'orizzonte non si vedono mod per il GDR di Bethesda.Come riporta Eurogamer infatti Todd Howard di Bethesda, una volta interpellato al riguardo, ha dichiarato: "Al momento non ci siamo attivati in questa direzione. Ci piacerebbe molto ...

Nintendo è convinta di poter distribuire 20 milioni di Switch nell'anno fiscale 2019 : Nintendo Switch ha vissuto un 2017 di assoluto successo, vendendo così tante unità che spesso la console è risultata introvabile nei negozi a causa di un'offerta da parte di Nintendo totalmente inadatta a soddisfare l'enorme domanda dei giocatori.Come riporta Nintendo Life, uno dei problemi che ha caratterizzato il processo produttivo della console Nintendo lo scorso anno è da identificare nel costo delle componenti chiave di Switch, soggetti a ...

SNK 40th Anniversary Collection per Nintendo Switch è in arrivo a novembre : SNK 40th Anniversary Collection per Nintendo Switch arriverà il prossimo 13 novembre in Nord America e il 16 novembre in Europa, ha annunciato l'editore NIS America.Come segnala Gematsu, un'edizione limitata di $ 64,99 che include una copia del gioco, la colonna sonora "Nostalgic Music Collection", l'artbook "40th Anniversary Art Collection" e la collector's box sono attualmente disponibili per il preordine presso lo store online di NIS ...

Wolfenstein 2 The New Colossus : un video mostra un confronto tra le versioni Nintendo Switch e PC : Pochi giorni fa i possessori di Nintendo Switch hanno finalmente messo le mani sull'apprezzato Wolfenstein 2 The New Colossus. Lo sparatutto pieno d'azione e con una coinvolgente storia disponibile su PS4, Xbox One e PC, è approdato anche sull'ibrida della grande N.Ma come se la cava la versione Switch del gioco se confrontata con quella PC? A questa domanda prova a dare una risposta il video confronto di SECTOR.sk riportato da GoNintendo. Il ...

Assault Gunners HD Edition arriva su Nintendo Switch : Lanciato inizialmente su PC e PS4, Assault Gunners HD Edition arriva anche su Nintendo Switch a partire dal 5 Luglio in formato digitale via eShop, con uno sconto del 10% solo per la prima settimana di uscita. Assault Gunners HD Edition debutta anche su Switch Per la prima volta grazie alle funzionalità della Nintendo Switch, Assault Gunners HD Edition è giocabile sia sullo schermo di casa che in mobilità. In ...

The Walking Dead Season 1 e 2 potrebbero arrivare su Nintendo Switch : The Walking Dead Season 1 e 2 in arrivo su Nintendo Switch? Così sembrerebbe, stando a un rivenditore che ha messo a listino le stagioni del gioco di Telltale.Come riporta Videogamer, Media Markt presenta tra le sue pagine le prime due stagioni della famosa serie per la console ibrida di Nintendo.Dato che The Walking Dead: The Final Season è dietro l'angolo, Telltale potrebbe sfruttare l'occasione e portare le stagioni precedenti ai possessori ...

Giocare con Nintendo Switch in verticale si può : un nuovo accessorio lo permette : Abbiamo imparato a conoscere Nintendo Switch con il suo schermo in posizione orizzontale, con i due Joy Con d'ordinanza collegati saldamente ai lati dell'LCD della console. Un nuovo accessorio al centro di una campagna Kickstarter vuole ribaltare il punto di vista che abbiamo della piattaforma Nintendo, permettendo di utilizzare la macchina con entrambi i controller in posizione verticale.Flip Grip, come riporta Nintendo Life, non è altro che un ...

Namco Museum Arcade Pac per Nintendo Switch arriva a settembre in Italia : Due classici Arcade di Namco tornano con la compilation Namco Museum Arcade PAC, che Bandai Namco Entertainment Europe ha annunciato oggi.La collezione include Namco Museum e PAC-MAN Championship Edition 2 Plus e sarà disponibile in esclusiva per Nintendo Switch in Italia dal 27 settembre 2018 (la versione digitale per Nintendo eShop dal 28 settembre).In Namco Museum, i fan potranno divertirsi con alcuni grandi successi degli anni '80: PAC-MAN, ...

Gli autori del remake di Secret of Mana sono a lavoro su un nuovo GDR per Nintendo Switch e PS4 : Una nuova offerta di lavoro pubblicata di recente da Square Enix ha svelato che la Divisione 8 della compagnia, già famosa per aver lavorato al remake di Secret of Mana e a Final Fantasy: Brave Exvius, starebbe sviluppando un GDR action nuovo di zecca per PS4 e Nintendo Switch, naturalmente non ancora annunciato.Come riporta VG24/7, Square Enix vorrebbe assumere attraverso questo annuncio un assistente di progetto, che avrà il compito di ...

Crash Bandicoot N. Sane Trilogy è ora disponibile su Xbox One - Nintendo Switch e PC : Il classico Sony Crash Bandicoot è oggi sbarcato, nella sua versione restaurata, su console Xbox One, Nintendo Switch e PC, ma vediamo i dettagli con il comunicato stampa Activision, fautori della remaster:"A partire da oggi, gli appassionati di Crash Bandicoot™ potranno rivivere i mitici anni '90 con il lancio di Crash Bandicoot™ N. Sane Trilogy su Xbox One, Nintendo Switch TM e PC via Steam. L'arrivo di Crash Bandicoot™ N. ...

Nintendo rivela le percentuali di utilizzo di Switch : i giocatori la preferiscono sul dock o portatile? : Al lancio di Switch, Nintendo volle sottolineare con forza come la nuova console si candidasse ad essere la piattaforma perfetta tanto per gli appassionati del gaming da divano quanto per coloro che avrebbero invece preferito utilizzare la piattaforma nella sua modalità portatile.Ora che Nintendo Switch è sul mercato da un bel po', la compagnia ha voluto finalmente svelare alcuni dati sull'utilizzo della console, parlando delle preferenze degli ...

Wolfenstein II : The New Colossus è finalmente disponibile per Nintendo Switch : Wolfenstein II: The New Colossus è ora disponibile in tutto il mondo per Nintendo Switch. Grazie all'esperienza dello studio Panic Button e alla sua collaborazione con MachineGames, da oggi i giocatori potranno vivere questa intensa storia e il celebre stile di gioco di Wolfenstein ovunque e in qualsiasi momento. In Wolfenstein II: The New Colossus, i giocatori vestono i panni di B.J. Blazkowicz in una storia indimenticabile e piena d'azione, ...

