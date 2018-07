Su Facebook 195 milioni di persone cercano prodotti italiani Ecco come acchiapparle

wired

(Di giovedì 5 luglio 2018) Secondo una ricerca di McKinsey, nel 2030 il 75% della popolazione mondiale sarà online soprattutto grazie alla connessione da mobile. “La mobile economy si sta sviluppando fortemente”, spiega Ciaran Quilty, vice presidentedell’area Europa, Medio oriente e Africa per le piccole e medie imprese durante il terzo Fed, il Forum dell’economia digitale organizzato dai Giovani imprenditori di Confindustria con. E aggiunge: “Ormai le capacità di processo di uno smartphone sono incredibili. Ed è importante che le imprese capiscano, per crescere, quali siano i trend da cavalcare grazie al mobile”. La risposta è triplice: “I video. Nel mondo l’80% dei dati sono veicolati da video. Per oltre 100di ore fruite ogni giorno. E poi le “stories”. In un anno le hanno usate 1 miliardo digrazie alla prima piattaforma totalmente mobile, ...