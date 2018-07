Studio ‘assolve’ lo zucchero su rischio diabete e malattie del cuore

caffeinamagazine

: Studio Usa assolve lo zucchero: nessuna correlazione con malattie cardiovascolari e diabete - Quotidiano Sanità… - thomasmmr : Studio Usa assolve lo zucchero: nessuna correlazione con malattie cardiovascolari e diabete - Quotidiano Sanità… - geppy2911 : ZUCCHERO NON CAUSA DIABETE E MALATTIE CARDIOVASCOLARI Studio Usa lo assolve: - geppy2911 : ZUCCHERO NON CAUSA DIABETE E MALATTIE CARDIOVASCOLARI Studio Usa lo assolve: -

(Di giovedì 5 luglio 2018) Nessuna ‘relazione pericolosa’ diretta tra lo, ildi tipo 2 e lecardiovascolari. E’ quanto emerge da unoepidemiologico americano, pubblicato sull’American Journal of Epidemiology, basato sulla ricerca, durata 16 anni, dei biomarcatori dellonelle urine di oltre 80.000 donne. La ricerca è stata condotta da un gruppo di ricerca statunitense appartenente a diversi Istituti e Università americane (College of Health Solution – Arizona University; Division of Public Health Sciences – Seattle University; Harvard Medical School – Boston e altri). Lo, che ha tenuto sotto osservazione, per 16 anni, un campione di oltre 80.000 donne, ha portato a risultati inattesi: lo, inteso come zuccheri totali quali saccarosio, fruttosio, lattosio, non provoca e non è causa diretta didi tipo 2 e ...