Stop agli annunci delle gare pubblichi sui giornali | blocchiamo 40 milioni di

Trump agli alleati Nato : “o pagate o Stop aiuti”/ Ultime notizie - Usa : “Merkel e Germania un cattivo esempio” : Trump scrive agli alleati Nato, l'ira degli Usa: "o pagate o stop agli aiuti per la Difesa". Attacchi a Belgio e Canada, durissimo contro la Germania della Merkel "un cattivo esempio"(Pubblicato il Tue, 03 Jul 2018 10:02:00 GMT)

Stop agli spot scommesse e il calcio italiano va a picco : Dopo Pjanic e Salah è toccato a Nainggolan. Ma non è finita: la Roma potrebbe cedere anche Alisson al Real Madrid o al Chelsea. La Lazio ha messo all'asta il suo gioiello...

Stop agli stipendi in contanti : da oggi solo pagamenti tracciabili : MILANO - Da luglio la busta paga non potrà più esser pagata in contanti. Scattano con il 1° del mese le regole fissate dall'ultima legge di Bilancio che obbligano i datori di lavoro a usare strumenti ...

Di Maio fa tremare il calcio : Stop agli sponsor delle scommesse : «Undici club hanno betting partner» : Fino a qualche giorno fa, i vertici del calcio italiano e i presidenti delle squadre erano sereni. Qualche rassicurazione dal governo che le misure sulla pubblicità dei giochi non sarebbero...

Trump arretra sullo Stop agli investimenti cinesi : Teleborsa, - L'Amministrazione Trump potrebbe fare un piccolo dietrofront sull'intenzione di limitare gli investimenti cinesi nelle società statunitensi. Secondo indiscrezioni di stampa il Presidente ...

Vitalizi - Stop agli assegni d’oro degli ex parlamentari. Risparmi per 40 milioni : Il nuovo sistema in pratica ricalcola tutti i Vitalizi finora percepiti sulla base del sistema contributivo. Ma già si annunciano ricorsi...

La Corte Suprema dà ragione a Trump : Stop agli arrivi da alcuni paesi musulmani : La Corte Suprema degli Stati Uniti ha dato al presidente Trump un’importante vittoria, confermando la legalità del bando all’ingresso nel paese dei cittadini provenienti da diverse nazioni a maggioranza musulmana, e non solo. Il massimo tribunale americano non ha espresso un parere sulla linea politica o le dichiarazioni del capo della Casa Bianca,...

