Stelle e strisce gialloverdi Parata di ministri e non solo alla festa

(Di giovedì 5 luglio 2018) Roma. Villa Taverna. Non c'è Beppe Grillo che improvvisa un comizio, nel giorno dell'anniversario dell'Indipendenza americana, come quattro anni fa quando il Movimento 5era all'opposizione. Ora è tutto cambiato. Arriva invece Luigi Di Maio, che entra nella residenza dell'ambasciatore in versione istituzionale scortato dallo staff. Tra un selfie e l'altro va dicendo: "Ci occuperemo anche di questo". Perché sono tanti i rappresentanti di associazioni e di categoria che si avvicinano al neo ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico per chiedere un incontro. Biglietti da visita e strette di mano. Il capo grillino, in abito scuro e cravatta rossa, non scontenta nessuno ed è cordiale con tutti. Poco prima di lui ecco Matteo Salvini. A differenza dell'altro vicepremier non resta in silenzio stampa. Anzi, approfitta del palcoscenico per giocare ...