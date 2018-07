Steins;Gate Elite è stato rinviato al 2019

eurogamer

(Di giovedì 5 luglio 2018) Lo scorso marzo i ragazzi di Spike Chunsoft hanno annunciato Steins;Gate, sarebbe dovuto arrivare sul mercato occidentale nel 2018. Purtroppo non sarà così, come viene confermato durante l'Anime Expo 2018 a Los Angeles.Come riporta Dualshockers, il rilascio del gioco è ora previsto nei primi mesi delin Nord America ed Europa su PS4, Nintendo Switch, e PC. Come precedentemente annunciato, la versione PS Vita del titolo non arriverà in occidente ma sarà disponibile solo sul territorio giapponese. In Giappone il titolo arriverà su PS4, Switch, e PS Vita il 20 settembre. Il gioco ripercorre la famosa visual novel Steins;Gate attraverso una sorta di remaster, c'è da dire che saranno presenti nuove scene in stile anime create per il gioco. Naturalmente questa visual novel è ispirata alla famosa serie anime andata in onda nel 2011.Read more…